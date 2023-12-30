مساند : تأمين العقد يضمن حقوقك بعد فترة التجربة

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أكد برنامج مساند أن التأمين على عقود العمالة المنزلية يضمن حقوق صاحب العمل في حال رفض العامل القيام بالعمل حتى بعد انتهاء فترة التجربة المنصوص عليها في عقد الاستقدام.
وقال البرنامج في منشور له عبر منصة إكس:” تأمين العقد في مساند يضمن حقوقك حتى لو عمالتك المنزلية رفضت العمل في أي وقت بعد فترة التجرب”
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2024م.
وأوضحت الوزارة، أن خدمة التأمين ستكون على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل.
ويغطي تأمين العمالة الحالات الآتية بالنسبة لصاحب العمل :
أما بالنسبة للعامل المنزلي فيضمن التأمين الوفاء براتب العامل المنزلي في حال عجز صاحب العمل إضافة إلى التعويض في الحالات الطارئة.
يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.