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مساند : تأمين العقد يضمن حقوقك بعد فترة التجربة

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ مساءً
مساند : تأمين العقد يضمن حقوقك بعد فترة التجربة
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج مساند أن التأمين على عقود العمالة المنزلية يضمن حقوق صاحب العمل في حال رفض العامل القيام بالعمل حتى بعد انتهاء فترة التجربة المنصوص عليها في عقد الاستقدام.

وقال البرنامج في منشور له عبر منصة إكس:” تأمين العقد في مساند يضمن حقوقك حتى لو عمالتك المنزلية رفضت العمل في أي وقت بعد فترة التجرب”

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التأمين على العمالة المنزلية

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2024م.

وأوضحت الوزارة، أن خدمة التأمين ستكون على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل.

مزايا التأمين للطرفين

ويغطي تأمين العمالة الحالات الآتية بالنسبة لصاحب العمل :

  • عدم قدرة العمالة على العمل.
  • حالات هروب العمالة.
  • امتناع العمالة عن العمل.
  • التعويض عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل حال وفاة العامل أو إصابته بأمراض مزمنة.
  • تعويض صاحب العمل عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات الشخصية حال وفاة العامل المنزلي.

أما بالنسبة للعامل المنزلي فيضمن التأمين الوفاء براتب العامل المنزلي في حال عجز صاحب العمل إضافة إلى التعويض في الحالات الطارئة.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

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