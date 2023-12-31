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مساند: كل مخاوفك من استقدام العمالة يبددها التأمين على العقد

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٢ مساءً
مساند: كل مخاوفك من استقدام العمالة يبددها التأمين على العقد
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج مساند أن كافة المخاوف التي تراود صاحب العمل عند استقدام العمالة المنزلية تم حلها من خلال آلية التأمين على عقود العمالة والذي سيدخل حيز التنفيذ الإلزامي مطلع فبراير المقبل.

وقال البرنامج عبر منصة إكس : كل المخاوف اللي ترادوك عند استقدام العمالة المنزلية حليناها بالتأمين على العقد عبر منصة مساند، والآن استقدامك أضمن لأنه يضمن حقوقك حتى بعد فترة التجربة وإلى نهاية مدة العقد.

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التأمين على العمالة المنزلية

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2024م.

وأوضحت الوزارة، أن خدمة التأمين ستكون على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل.

مزايا التأمين للطرفين

ويغطي تأمين العمالة الحالات الآتية بالنسبة لصاحب العمل :

  • عدم قدرة العمالة على العمل.
  • حالات هروب العمالة.
  • امتناع العمالة عن العمل.
  • التعويض عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل حال وفاة العامل أو إصابته بأمراض مزمنة.
  • تعويض صاحب العمل عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات الشخصية حال وفاة العامل المنزلي.

أما بالنسبة للعامل المنزلي فيضمن التأمين الوفاء براتب العامل المنزلي في حال عجز صاحب العمل إضافة إلى التعويض في الحالات الطارئة.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

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