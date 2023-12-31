مساند: كل مخاوفك من استقدام العمالة يبددها التأمين على العقد

أكد برنامج مساند أن كافة المخاوف التي تراود صاحب العمل عند استقدام العمالة المنزلية تم حلها من خلال آلية التأمين على عقود العمالة والذي سيدخل حيز التنفيذ الإلزامي مطلع فبراير المقبل.

وقال البرنامج عبر منصة إكس : كل المخاوف اللي ترادوك عند استقدام العمالة المنزلية حليناها بالتأمين على العقد عبر منصة مساند، والآن استقدامك أضمن لأنه يضمن حقوقك حتى بعد فترة التجربة وإلى نهاية مدة العقد.