مساند: كل مخاوفك من استقدام العمالة يبددها التأمين على العقد الفرج والشهراني والغنام أبرز الغائبين عن قائمة مانشيني طريف تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم القصاص من مواطن قتل آخر طعنًا بآلة حادة في صدره بالرياض الطائي: متألمون لتأجيل مواجهة الاتحاد دون أي تنسيق معنا تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل زوجته خنقًا بيديه في تبوك 6 نجوم يبحثون عن نهاية مثالية مع الأخضر حصاد المواطن 2023: الذهب.. بركان “يصهر” قيود الدولار سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف بالأرقام.. كريستيانو رونالدو يخطف الأنظار في 2023
أكد برنامج مساند أن كافة المخاوف التي تراود صاحب العمل عند استقدام العمالة المنزلية تم حلها من خلال آلية التأمين على عقود العمالة والذي سيدخل حيز التنفيذ الإلزامي مطلع فبراير المقبل.
وقال البرنامج عبر منصة إكس : كل المخاوف اللي ترادوك عند استقدام العمالة المنزلية حليناها بالتأمين على العقد عبر منصة مساند، والآن استقدامك أضمن لأنه يضمن حقوقك حتى بعد فترة التجربة وإلى نهاية مدة العقد.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2024م.
وأوضحت الوزارة، أن خدمة التأمين ستكون على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل.
ويغطي تأمين العمالة الحالات الآتية بالنسبة لصاحب العمل :
أما بالنسبة للعامل المنزلي فيضمن التأمين الوفاء براتب العامل المنزلي في حال عجز صاحب العمل إضافة إلى التعويض في الحالات الطارئة.
يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.