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مساند : لا رسوم على تأشيرات العمالة المنزلية لذوي الإعاقة

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٦ مساءً
مساند : لا رسوم على تأشيرات العمالة المنزلية لذوي الإعاقة
المواطن - فريق التحرير

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جدد برنامج مساند التأكيد على عدم فرض أية رسوم على تأشيرات العمالة المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك ردًا من المنصة على تساؤلات بعض المستفيدين حيث أوضحت الشروط والضوابط التي تحكم عملية استقدام العمالة بشكل عام.

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الرحلة الموحدة للاستقدام

وبحسب موقع مساند تتكون الرحلة الموحدة من خطوات ومراحل بسيطة:

1- رفع العميل طلب استقدام باختيار المهنة والجنسية ومكتب الاستقدام

2- يقوم النظام بالتأكد من أهلية مقدم الطلب لإصدار التأشيرة

3- يقوم مكتب الاستقدام بإرسال عروض الاستقدام

4- يستعرض العميل العرض المرسل ويقوم بترتيب السير الذاتية

5- يدفع العميل تكلفة الاستقدام المتفق عليها

تأشيرات ذوي الإعاقة

ويتيح برنامج مساند للأفراد إصدار تأشيرات العمالة المنزلية لاستقدام العمالة المطلوبة من خلال المهن والجنسيات المتاحة في المنصة وفق ضوابط وشروط محددة تضمن حماية حقوق الطرفين.
كما تمكن المنصة ذوي الإعاقة المسجلين في نظام الرعاية الاجتماعية من طلب تأشيرة العمالة المنزلية المسجلة بدون أية رسوم.

إثبات القدرة المالية

وفي وقت سابق شددت منصة مساند على ضرورة إثبات القدرة المالية في تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية لذوي الإعاقة.

وتلقت المنصة سؤالًا من أحد المستفيدين قال فيه: الوالدة محتاجة سائق ولها خدمات من التأهيل الشامل (خادمة وسائق وعامل) لكن ما تفعل منها غير واحد والباقي إذا جيت أرفع التأشيرة يقول القدرة المالية غير كافية.

وردت المنصة بالقول إن إثبات القدرة المالية في تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية لذوي الإعاقة بنفسه أو الوكيل المسجل في نظام الرعاية الاجتماعية فقط.

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