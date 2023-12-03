محرز وميتروفيتش يقودان التشكيل المثالي للجولة الـ15 مساند : لا رسوم على تأشيرات العمالة المنزلية لذوي الإعاقة رئيس الشباب للجماهير: سنتجاوز هذه المرحلة ضبط مواطن لترويجه 44 كجم من الحشيش و 68.740 قرصًا محظور التداول رقم استثنائي لحارس ميلان في الدوري الإيطالي فتح باب التوظيف في مركز موان وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وجدة والليث وظائف شاغرة بشركة ياسرف غابري فيغا الأعلى تقييمًا في الجولة الـ15
جدد برنامج مساند التأكيد على عدم فرض أية رسوم على تأشيرات العمالة المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك ردًا من المنصة على تساؤلات بعض المستفيدين حيث أوضحت الشروط والضوابط التي تحكم عملية استقدام العمالة بشكل عام.
وبحسب موقع مساند تتكون الرحلة الموحدة من خطوات ومراحل بسيطة:
1- رفع العميل طلب استقدام باختيار المهنة والجنسية ومكتب الاستقدام
2- يقوم النظام بالتأكد من أهلية مقدم الطلب لإصدار التأشيرة
3- يقوم مكتب الاستقدام بإرسال عروض الاستقدام
4- يستعرض العميل العرض المرسل ويقوم بترتيب السير الذاتية
5- يدفع العميل تكلفة الاستقدام المتفق عليها
وفي وقت سابق شددت منصة مساند على ضرورة إثبات القدرة المالية في تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية لذوي الإعاقة.
وتلقت المنصة سؤالًا من أحد المستفيدين قال فيه: الوالدة محتاجة سائق ولها خدمات من التأهيل الشامل (خادمة وسائق وعامل) لكن ما تفعل منها غير واحد والباقي إذا جيت أرفع التأشيرة يقول القدرة المالية غير كافية.
وردت المنصة بالقول إن إثبات القدرة المالية في تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية لذوي الإعاقة بنفسه أو الوكيل المسجل في نظام الرعاية الاجتماعية فقط.