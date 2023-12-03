مساند: لا يمكن طلب تأشيرة عمالة تحمل نفس جنسية مقدم الطلب مقترح بتحديد نطاق سعري للإيجارات لكل حي جدة تستعد لاستقبال عشاق كأس العالم للأندية 2023 السجن والغرامة لكل من يعرض ذوي الإعاقة للإساءة أو الاستغلال برقية تهنئة من الراجحي لـ جمعية مودة: إنجاز يبرهن الكفاءة الاستثنائية 6 أهداف مثيرة تُنهي مباراة مان سيتي ضد توتنهام بالتعادل سبب رفض Liverpool ضم كيليان مبابي وفاة الفنان المصري أشرف عبدالغفور في حادث مروري موعد مباراة الاتحاد ضد سباهان أصفهان والقنوات الناقلة أجواء دافئة بشكل ملحوظ على معظم المناطق الليلة
أكدت منصة مساند أنه لا يمكن طلب تأشيرة استقدام عمالة تحمل نفس جنسية مقدم الطلب.
وفي وقت سابق شددت منصة مساند على ضرورة إثبات القدرة المالية في تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية لذوي الإعاقة.
وتلقت المنصة سؤالًا من أحد المستفيدين قال فيه: الوالدة محتاجة سائق ولها خدمات من التأهيل الشامل (خادمة وسائق وعامل) لكن ما تفعل منها غير واحد والباقي إذا جيت أرفع التأشيرة يقول القدرة المالية غير كافية.
وردت المنصة بالقول: إن إثبات القدرة المالية في تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية لذوي الإعاقة بنفسه أو الوكيل المسجل في نظام الرعاية الاجتماعية فقط.