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مساند: لا يمكن طلب تأشيرة عمالة تحمل نفس جنسية مقدم الطلب

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
مساند: لا يمكن طلب تأشيرة عمالة تحمل نفس جنسية مقدم الطلب
المواطن - فريق التحرير

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أكدت منصة مساند أنه لا يمكن طلب تأشيرة استقدام عمالة تحمل نفس جنسية مقدم الطلب.

تأشيرات ذوي الإعاقة

ويتيح برنامج مساند للأفراد إصدار تأشيرات العمالة المنزلية لاستقدام العمالة المطلوبة من خلال المهن والجنسيات المتاحة في المنصة وفق ضوابط وشروط محددة تضمن حماية حقوق الطرفين.
كما تمكن المنصة ذوي الإعاقة المسجلين في نظام الرعاية الاجتماعية من طلب تأشيرة العمالة المنزلية المسجلة بدون أية رسوم.

إثبات القدرة المالية

وفي وقت سابق شددت منصة مساند على ضرورة إثبات القدرة المالية في تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية لذوي الإعاقة.

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وتلقت المنصة سؤالًا من أحد المستفيدين قال فيه: الوالدة محتاجة سائق ولها خدمات من التأهيل الشامل (خادمة وسائق وعامل) لكن ما تفعل منها غير واحد والباقي إذا جيت أرفع التأشيرة يقول القدرة المالية غير كافية.

وردت المنصة بالقول: إن إثبات القدرة المالية في تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية لذوي الإعاقة بنفسه أو الوكيل المسجل في نظام الرعاية الاجتماعية فقط.

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