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بعد حسم قيمة أيام العمل

مساند : للعميل حق استرداد تكلفة الاستقدام خلال فترة التجربة

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٧ صباحاً
مساند : للعميل حق استرداد تكلفة الاستقدام خلال فترة التجربة
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج مساند أنه يحق للعميل استرداد تكلفة الاستقدام خلال فترة تجربة العامل أو العاملة المنزلية بعد حسم قيمة أيام العمل التي قام بها العامل خلال الفترة المشار إليها.

ونفى البرنامج إمكانية استرداد قيمة التأشيرة لكنه في الوقت نفسه شدد على حق العميل في استقدام عامل آخر بدلًا عن العامل الذي تم رفضه.

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وتلقى البرنامج عبر منصة إكس سؤالًا من أحد المتابعين قال فيه : “أنا قدمت على مكتب وجاب لي عاملة مريضة بعد ما حللت لها تبين أنها لديها سكري مرتفع وغدة وكوليسترول، فهل يحق لي استرداد المبلغ وما هي الطريقة؟”.

حسم فترة التجربة

ورد عليه بالقول : خلال فترة التجربة، العميل يسترد تكلفة الاستقدام محسومًا منها ما يعادل المدة التي قضاها العامل ،حسب المعادلة التالية: (إجمالي تكلفة الاستقدام ÷ مدة عقد عمل العامل بالأشهر) × المدة المتبقية من مدة عقد عمل العامل بالأشهر.

وأضاف أنه لا يمكن استرداد رسوم التأشيرة المستخدمة (2000) ريال، ولكن يستطيع العميل إصدار تأشيرة بديلة من خلال حسابه في مساند في حال خروج العامل خلال 90 يومًا من دخوله للمملكة لأول مرة.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

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