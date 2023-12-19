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مساند : نقل الخدمات من منشأة لفرد يقتصر على العمالة المنزلية

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢١ مساءً
مساند : نقل الخدمات من منشأة لفرد يقتصر على العمالة المنزلية
المواطن - فريق التحرير

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جدد برنامج مساند التأكيد على حالات نقل خدمات العمالة من شركات الاستقدام إلى الأفراد.

وتلقى البرنامج سؤالاً من أحد المتابعين عبر منصة إكس قال فيه :” هل بالإمكان نقل كفالة سائق خاص من مؤسسة إلى فرد بنفس المهنة؟” وردت عليه بالقول: تقتصر خدمة نقل خدمات العمالة من منشأة إلى فرد حالياً على مهن العمالة المنزلية وعلى المنشآت ذات نشاط استقدام أو تأجير العمالة المنزلية فقط.

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نقل الخدمات

وقال البرنامج إن نقل الخدمات في حال توافرت الشروط يتم من خلال ما يلي:

  1. يقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
  2. يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
  3. ينتقل الطلب إلى العامل/ـة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

 

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