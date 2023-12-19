مساند : نقل الخدمات من منشأة لفرد يقتصر على العمالة المنزلية لقطات مفزعة لثوران بركان هائل في آيسلندا النفط يصل لأعلى مستوى إغلاق وخام برنت فوق 78 دولاراً للبرميل تنفيذ حكم القتل حداً بحق مواطن أطلق النار بكثافة وحاول دهس رجال الأمن بالرياض برنامج ريف: التسجيل في التأمينات يمنع الدعم الإفراط في تناول المضادات الحيوية يقلل فعاليتها العلاجية وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ33 طريف تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم بواقع 3 مئوية توقف مبيعات ساعة أبل في أمريكا عبدالعزيز بن سلمان : السعودية ستكون نموذجًا يحتذى به
جدد برنامج مساند التأكيد على حالات نقل خدمات العمالة من شركات الاستقدام إلى الأفراد.
وتلقى البرنامج سؤالاً من أحد المتابعين عبر منصة إكس قال فيه :” هل بالإمكان نقل كفالة سائق خاص من مؤسسة إلى فرد بنفس المهنة؟” وردت عليه بالقول: تقتصر خدمة نقل خدمات العمالة من منشأة إلى فرد حالياً على مهن العمالة المنزلية وعلى المنشآت ذات نشاط استقدام أو تأجير العمالة المنزلية فقط.
وقال البرنامج إن نقل الخدمات في حال توافرت الشروط يتم من خلال ما يلي:
يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.