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مساند يجيب على سؤال : كم يتطلب إصدار التأشيرة المنزلية الثالثة؟

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ مساءً
مساند يجيب على سؤال : كم يتطلب إصدار التأشيرة المنزلية الثالثة؟
المواطن - فريق التحرير

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جدد برنامج مساند التأكيد على أن القدرة المالية هي المعيار الأهم في تحديد عدد تأشيرات استقدام العمالة المنزلية المتاحة ضمن عدد من الشروط والضوابط.

عدد العمالة المسموح

ويشترط البرنامج توفر القدرة المالية وفق جدول محدد يتضمن الحد الأدنى للراتب والحد الأدنى للحساب البنكي وبناء عليه يتم تحديد مستوى لكل تأشيرة.

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وتلقت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس سؤالًا من متابع يريد استقدام التأشيرة الثالثة حيث أكد البرنامج أنه يشترط للحصول على تأشيرة الاستقدام الأولى وجود رصيد بنكي لا يقل عن 40 ألف ريال، ويرتفع عند إصدار التأشيرة الثانية إلى 60 ألف ريال مع راتب شهري لا يقل عن 7 آلاف ريال.

وفي حالة التأشيرة الثالثة يجب ألا يقل الراتب عن 25 ألف ريال مع رصيد مستند بنكي يصل إلى 200 ألف ريال، أما التأشيرة الرابعة فتتطلب ألا يقل راتب مقدم الطلب عن 35 ألف ريال ورصيد بنكي لا يقل عن 280 ألف ريال.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

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