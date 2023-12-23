ضبط 3 مواطنين اصطادوا المها الوضيحي من محمية الملك سلمان إنتر ميلان يهزم ليتشي ويحافظ على صدارته لـ الدوري الإيطالي مساند يجيب على سؤال : كم يتطلب إصدار التأشيرة المنزلية الثالثة؟ ليفربول يرتضي التعادل مع آرسنال مزايا جديدة لنظام ويندوز 11 في أجهزة الحاسوب شرطة القصيم: باشرنا حادث مشاجرة بمكان عام في حينه تقنيات الذكاء الاصطناعي تتيح التواصل مع الموتى ! رغم حالة الطرد .. الاتحاد يتعادل مع الرائد في الشوط الأول نيوكاسل يونايتد يسقط أمام لوتون تاون بهدف الجمهور يدعم عبير نعمة بعد إعلان طلاقها على المسرح
جدد برنامج مساند التأكيد على أن القدرة المالية هي المعيار الأهم في تحديد عدد تأشيرات استقدام العمالة المنزلية المتاحة ضمن عدد من الشروط والضوابط.
ويشترط البرنامج توفر القدرة المالية وفق جدول محدد يتضمن الحد الأدنى للراتب والحد الأدنى للحساب البنكي وبناء عليه يتم تحديد مستوى لكل تأشيرة.
وتلقت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس سؤالًا من متابع يريد استقدام التأشيرة الثالثة حيث أكد البرنامج أنه يشترط للحصول على تأشيرة الاستقدام الأولى وجود رصيد بنكي لا يقل عن 40 ألف ريال، ويرتفع عند إصدار التأشيرة الثانية إلى 60 ألف ريال مع راتب شهري لا يقل عن 7 آلاف ريال.
وفي حالة التأشيرة الثالثة يجب ألا يقل الراتب عن 25 ألف ريال مع رصيد مستند بنكي يصل إلى 200 ألف ريال، أما التأشيرة الرابعة فتتطلب ألا يقل راتب مقدم الطلب عن 35 ألف ريال ورصيد بنكي لا يقل عن 280 ألف ريال.
يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.