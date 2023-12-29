مساند يكشف مصير مبلغ التأمين حال عدم وصول العمالة المنزلية

كشف برنامج مساند عن مصير مبلغ التأمين على العمالة المنزلية في حالة عدم وصول العامل خلال الفترة النظامية.

سياسة الإلغاء

وتلقى البرنامج سؤالًا من أحد المستفيدين عبر منصة إكس قال فيه : لنفترض أن العمالة لم تصل من بلدها لأي سبب من الأسباب فما مصير مبلغ التأمين؟

ورد البرنامج بالقول : في حال كانت حالة وثيقة التأمين (بانتظار دفع المكتب) فإنه يتم استرجاعها من مكتب الاستقدام، أما لو كانت حالة التأمين (مصدرة أو مفعلة) فإنه يتم استرجاعها من شركة التأمين حسب سياسة الإلغاء.

التأمين على العمالة المنزلية

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2024م.

وأوضحت الوزارة، أن خدمة التأمين ستكون على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.