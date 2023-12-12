مساند : 15 مهنة للاستقدام من بوروندي

أعادت منصة مساند التذكير بالمهن المتاح استقدام العاملين فيها من دولة بوروندي، في ظل توسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين الراغبين في الاستقدام.

الاستقدام من بوروندي

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أضافت في وقت سابق خيار الاستقدام من جمهورية بوروندي إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.

وحددت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من بوروندي ليبلغ 7,500 ريال سعودي، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

المهن المتاحة

وتشمل المهن المتاحة العمالة المنزلية والطباخين وأخصائي العلاج الطبيعي وغيرهم كما يلي: