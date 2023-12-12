مساند : 15 مهنة للاستقدام من بوروندي غازكو : توزيع 75 مليون ريال أرباحًا على المساهمين سابك توزع 4.8 مليار ريال على المساهمين التأمينات : تعويض ساند يشترط الخدمة 12 شهرًا قبل المطالبة الأولى بايدن يعترف : أنا صهيوني أشعر بدفء لا يتزعزع مع الجالية اليهودية نائب وزير الحج : سنضمن وصول حقيبة الحاج من الباب إلى الباب إنذار أحمر على تيماء: أمطار غزيرة حتى الـ9 مساء الثقافة تحتفي بمسيرة خالد الفيصل هل يتأثر دعم حساب المواطن بوجود عقدي إيجار نشطين؟ نادك توزع قرابة 373 مليون ريال لحملة حقوق الأولوية
أعادت منصة مساند التذكير بالمهن المتاح استقدام العاملين فيها من دولة بوروندي، في ظل توسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين الراغبين في الاستقدام.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أضافت في وقت سابق خيار الاستقدام من جمهورية بوروندي إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.
وحددت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من بوروندي ليبلغ 7,500 ريال سعودي، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.