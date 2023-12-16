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ضمن منافسات دوري روشن

مساهمات نكودو تمنح ضمك 21 نقطة

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ مساءً
مساهمات نكودو تمنح ضمك 21 نقطة
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم الكاميروني كيفن نكودو، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك هذا الموسم، ليكون من أبرز المهاجمين في دوري روشن السعودي.

نكودو يخطف الأنظار

وشارك نكودو بشكل أساسي في مباراة الرائد ضد ضمك بالأمس، ونجح في تسجيل هدف، ليرفع رصيده إلى 14 هدفًا، ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي دوري روشن السعودي.

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كيفن نكودو
النجم الكاميروني – المصدر @DAMAC_CLUB

ومنحت مساهمات نكودو التهديفية، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك 21 نقطة في دوري روشن السعودي، حيث سبق وأحرز أهداف الفوز في 6 مباريات، ليكون الأكثر تأثيرًا هذا الموسم.

نكودو
النجم الكاميروني – المصدر @SPL

فوز ضمك ضد الرائد

ولعب الرائد ضد ضمك بالأمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق فارس الجنوب لفوز هام بهدف نظيف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك رصيده إلى 27 نقطة، ليتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الرائد عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز قبل الأخير.

ضمك
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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