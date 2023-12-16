مساهمات نكودو تمنح ضمك 21 نقطة

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واصل النجم الكاميروني كيفن نكودو، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك هذا الموسم، ليكون من أبرز المهاجمين في دوري روشن السعودي.
وشارك نكودو بشكل أساسي في مباراة الرائد ضد ضمك بالأمس، ونجح في تسجيل هدف، ليرفع رصيده إلى 14 هدفًا، ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي دوري روشن السعودي.
ومنحت مساهمات نكودو التهديفية، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك 21 نقطة في دوري روشن السعودي، حيث سبق وأحرز أهداف الفوز في 6 مباريات، ليكون الأكثر تأثيرًا هذا الموسم.
ولعب الرائد ضد ضمك بالأمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق فارس الجنوب لفوز هام بهدف نظيف.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك رصيده إلى 27 نقطة، ليتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الرائد عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز قبل الأخير.