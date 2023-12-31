مستشار أسري يحذر من أكبر مشكلة قد تواجه الزوجين

حذر المستشار الأسري د. عبدالله السلمان من خطورة غياب الحوار الإيجابي الناضج بين الزوجين داخل الأسرة.

وقال السلمان، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس “إن أكبر مشكلة زوجية في رأيي غياب الحوار الإيجابي الناضج”.

طريقة التعامل مع الزوجة

وأضاف د. عبدالله السلمان في منشور آخر، ناصحا الزوج بشأن طريقة التعامل مع الزوجة : “عاتب زوجتك بلطف بالبيت، وأشكرها وسط العائلة، وامدحها أمام الناس، وافتخر بها مع الأولاد ، لأن الزوجة أميرة وليست أسيرة”.

وتفاعل المتابعون مع تغريدة السلمان، حيث علق أبو أحمد بقوله: “قدم لها الهدايا والمفاجآت بشكل غير متوقع و ساعدها في الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال واهتم بمظهرك ومظهرها ، وأخيراً احرص على قضاء وقت ممتع معها”.

أسعد عيالك بحب أمهم

وعلق عبدالله البرّيت بقوله: “إن أردت إسعاد عيالك أحب أمهم“.

وقال خالد “جميل جدا ولو حذفنا كلمة عاتب واستبدلت بعامل لكانت العبارة أصح، لأن كثرة العتاب تؤدي إلى النفور طبيعة الإنسان لا يحب لأحد أن ينتقده حتى ولو كان مخطئاً”.