مشروعات نيوم في 2023 تبهر العالم بأحدث الوجهات السياحية الفاخرة

أثارت مدينة نيوم في المملكة العربية السعودية، ضجة عالمية بالكشف عن أحدث مشاريعها، بالإضافة إلى عدد من الوجهات الجديدة. وحقق المشروع الطموح تقدمًا كبيرًا، وإنجازًا جديرًا بالملاحظة في عام 2023.

استقبال أول فوج سياحي في نيوم

ويستعد مشروع نيوم السياحي العملاق لاستقبال الموجة الأولى من السياح في عام 2024، حيث تواصل نيوم الكشف عن مواقع جديدة وسط عمليات البناء السريع، مما يؤكد زخم المشروع، بحسب “موقع ديزاين بوم” المختص بالمشروعات السياحية حول العالم.

وبعيدًا عن المدن الضخمة، مثل سندالة، وتروجينا، وأوكساجون، ولاين، تشمل أحدث الإضافات المركز السياحي المستدام المسمى ليجا، وأبراج إبيكون الأنيقة، والمنتجع ذا الأعمدة السداسية المسمى سيرانا، ومساحة الفعاليات التي تسمى أوتامو.

مشروعات ووجهات فاخرة

علاوة على ذلك، في عام 2023، قدمت نيوم شركة طيران خاصة بها، بالإضافة إلى شركة توبيان للأغذية التي وعدت بإعادة تشكيل النظم الغذائية العالمية، وفقًا لـ designboom.

وكشفت نيوم عن أوتامو، وهي مساحة مبتكرة للفعاليات تدمج الجمال الطبيعي مع التكنولوجيا المتطورة. وتقع هذه الوجهة داخل جبل على طول ساحل خليج العقبة، وتوصف بأنها مسرح المستقبل، حيث يلتقي الواقع مع العالم الرقمي. وسيصل السياح إلى أوتامو عبر ممر ممتد من متنزه الحديقة، الذي يضم أكثر من 50 نوعًا من الشجيرات والأعشاب والزهور، قبل الوصول إلى القاعة الكبرى ذات المدخل الذي يبلغ ارتفاعه 64 مترًا.

الأمن الغذائي في نيوم

أبرمت نيوم اتفاقًا مع شركة “فان دير هوفين” الهولندية لتخصيص منطقة يقارب حجمها 15 ملعب كرة قدم لتكون مركزاً زراعياً يلبي معظم احتياجات المدينة الضخمة، في محاولة لاستصلاح الصحراء في المملكة العربية السعودية. وفي سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي للملايين من سكان المدينة، حيث تعطي مدينة المستقبل الأولوية للأمن الغذائي.

ويحاول خبراء الزراعة والاستصلاح الزراعي الهولنديين تصميم وبناء وتشغيل منشأتين بمساحة 110.000 متر مربع في ضواحي المدينة. والهدف منهما تنفيذ مشروع زراعي حضري ينشئ مناخًا خاضعًا للرقابة لإنتاج غذائي فعال ومستدام، مما يساهم في رؤية نيوم لمستقبل مزدهر ومستدام.

منتجع التزلج العالمي تروجينا

أعلنت مدينة نيوم أنها ستستقبل فندقين فاخرين من شركة ماريوت الدولية، حيث أبرمت العلامة التجارية رسميًا صفقة لبناء أول فندق دبليو في المملكة العربية السعودية وفندق جي دبليو ماريوت.

وستشغل الفنادق منتجع التزلج المستقبلي في جبال نيوم، تروجينا. ويقول كريس نيومان، المدير التنفيذي لتطوير فنادق نيوم، إن فندق جي دبليو ماريوت سيكون بمثابة مكان لعقد المؤتمرات والمعارض العالمية الكبرى، فضلاً عن الفعاليات رفيعة المستوى، في حين سيستوعب فندق دبليو زوار الجبل الثلجي. ومن المتوقع الانتهاء من تروجينا بحلول أواخر عام 2026، بما يتماشى مع خطط الترحيب بالزوار والمقيمين الجدد في الوقت المناسب لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية المقرر إجراؤها في عام 2029.

ليجا وجهة جديدة للسياحة البيئية

كشفت نيوم النقاب عن وجهة جديدة للسياحة البيئية تسمى ليجا.دعماً لالتزام رؤية السعودية 2030 بتعزيز قطاع سياحي قوي ومستدام. ويشارك في المشروع الضخم كبار ومشاهير الهندسة المعمارية حول العالم ماريو كوتشينيلا، وكريس فان دويجين، وشون كيلا، وسيكون مشروع ليجا على طول ساحل العقبة، ويمتد إلى الداخل ليشكل واديًا خلابًا يقع بين الجبال الشاهقة التي يبلغ ارتفاعها 400 متر.

وتماشيًا مع رؤية نيوم، سيتم تخصيص 95% من تضاريس ليجا الشاسعة كمحمية طبيعية، تمزج بسلاسة بين التصميم البيئي المبتكر وأساليب البناء التي تتناغم مع البيئة المحيطة. وسيوفر تجارب راقية، بما في ذلك تناول الطعام الفاخر على يد طهاة مشهورين عالميًا، ومرافق صحية، ومسابح لا متناهية على السطح في فنادق الضيافة الثلاثة التابعة له.

سيرانا درة فنادق البحر الأحمر

وأشار تقرير designboom إلى أنه تم الكشف أيضًا عن منطقة سيرانا في نيوم خلال عام 2023، وتم وصفها بأنها ملاذ سياحي حصري وفخم للغاية لكل عشاق السياحة والسفر.

وتنبثق وجهة سيرانا من التضاريس الساحلية الوعرة، وهو ملاذٌ مذهل يلتقي فيه البحر والجبل والوادي. تدمج هذه الوجهة الأنيقة بين معالم الطبيعة وتصاميم الهندسة المعمارية البارزة.

ويمنح فندق سيرانا زوّاره تجارب فريدة وسط أجواء من الرومانسية، ويوّفر عزلة من نوع آخر في بيئة تشجع على التأمل الإبداعي والاسترخاء. يقع فندق Siranna على طول ساحل خليج العقبة، ويوفر إطلالات رائعة على البحر الأحمر، حيث يستخدم تصميمه المتدرج لضمان وجهات نظر متنوعة. ويمتزج بسلاسة مع الجبال والوديان المجاورة. يتألف الهيكل من أحجام حجرية شاهقة منحوتة في سفح الجبل.

إبيكون ستجعل السعودية مركز العالم

سلطت تقارير عالمية الضوء على خطط المملكة العربية السعودية في مجال السياحة والإنشاءات والكشف عن مخطط لبناء ناطحتي سحاب بارتفاع 900 قدم على ساحل البحر الأحمر ضمن مشاريع نيوم السياحية.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية: إن إبيكون Epicon أحد المشاريع الطموحة في المملكة العربية السعودية، حيث تنفق المملكة أكثر من تريليون جنيه دولار في سعيها للتخلي عن اعتمادها على النفط وتوسيع مشاريعها السياحية، من خلال الاستثمارات الضخمة كجزء من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.