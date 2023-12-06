مشروع الرياض الخضراء يشجر شعيب غذوانة

أقام برنامج “الرياض الخضراء” مبادرة تطوعية لتشجير شعيب “غذوانة” تحت شعار “عطاء وطن وزراعة قيم” بمناسبة اليوم السعودي والعالمي للتطوع.

وشهدت المبادرة التي نفذها البرنامج مشاركة وتفاعلاً كبيراً من مختلف أطياف المجتمع عامة وطلاب المدارس والفرق التطوعية خاصةً، حيث قاموا بزراعة الشتلات في أروقة شعيب غذوانة، وتهدف المبادرة إلى تحفيز قيم التطوع بين سكان المدينة.

برنامج الرياض الخضراء

وقد أعلن البرنامج في وقتٍ سابق، عن بدء أعمال التأهيل والتشجير لشعيب غذوانة الذي يعد أحد روافد وادي حنيفة، حيث سيتم زراعة 6 آلاف شجرة ملائمة للبيئة المحلية على مساحة أكثر من 700 ألف متر مربع، وعلى امتداد 5.7 كم، وإنشاءه ممرات للمشاة بطول 13 كم، وتجهيزه مساحات للتنزه وممارسة الأنشطة الخارجية.

مشاريع الرياض الكبرى

يشار إلى أن برنامج “الرياض الخضراء” أحد مشاريع الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيّده الله – بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، ويساهم بشكل كبير في تحقيق أحد مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وهو زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة.

ويستهدف برنامج الرياض الخضراء زراعة 7.5 مليون شجرة في مدينة الرياض، وزيادة الغطاء النباتي إلى 9% من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1.7 متر مربع إلى 28 متراً مربعاً، بما يعادل 16 ضعفاً عما هو عليه الآن.

default