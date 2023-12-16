مشروع ساند تسديد الإيجارات يخدم 89 أسرة

اختتمت جمعية مساعي الخيرية اليوم السبت الموافق 16/12/2023م مشروع “ساند تسديد الايجارات” بدعم من أوقاف عبدالله تركي الضحيان، وبلغ اجمالي عدد الأسر 89 مستفيدًا، حيث استمرّ المشروع لمدة خمسة أشهر.

أهداف مشروع ساند

ويهدف المشروع إلى تخفيف الأعباء المادية على الأسر المحتاجة.

ومن جانبها أوضحت عائشة العيوني الرئيس التنفيذي للجمعية: عن عظيم شكرها وامتنانها للقائمين على الأوقاف للعمل الخيري (الضحيان) بما يقدمونه من دعم للجهات الخيرية وللجمعية خصوصًا، وأوضح أن إدارة الجمعية تسعى لتقديم كافة الخدمات للمستفيدين من مشاريع رعوية وتنموية ودعمهم ماديًا ومعنويًا. سائلين المولى جل وعلا أن يكتب الأجر والمثوبة للجميع.

جهود مساعي

يُذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية، مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (744) وتاريخ 9/ 5/ 1437، وتهتم بالأسرة بجميع أفرادها (الأمهات، الشباب، الأطفال)، وتستهدف ذوي الدخل المحدود.