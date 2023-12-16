أمير الرياض يكرم الفائزين بالعرض الدولي الـ6 لجمال الخيل العربية الأصيلة مشروع ساند تسديد الإيجارات يخدم 89 أسرة الذهب يغلق منخفضًا مع ارتفاع الدولار نهاية حقبة رفع الفائدة تدفع أسعار النفط لتحقيق أول مكاسب منذ أكتوبر وزراء سعوديون يشاطرون الكويت العزاء في المصاب الجلل بوفاة الشيخ نواف الأحمد سبب عدم تحرك الاتحاد لضم محمد صلاح في يناير موقف موديست من المشاركة بكأس العالم للأندية 2023 فوز وحيد يفصل بيدرو إيمانويل عن رقم استثنائي محمد الشناوي: نسعى للوصول لنهائي مونديال الأندية 2023 أحمد حجازي يرد على تواجده في معسكر الأهلي المصري
اختتمت جمعية مساعي الخيرية اليوم السبت الموافق 16/12/2023م مشروع “ساند تسديد الايجارات” بدعم من أوقاف عبدالله تركي الضحيان، وبلغ اجمالي عدد الأسر 89 مستفيدًا، حيث استمرّ المشروع لمدة خمسة أشهر.
ويهدف المشروع إلى تخفيف الأعباء المادية على الأسر المحتاجة.
ومن جانبها أوضحت عائشة العيوني الرئيس التنفيذي للجمعية: عن عظيم شكرها وامتنانها للقائمين على الأوقاف للعمل الخيري (الضحيان) بما يقدمونه من دعم للجهات الخيرية وللجمعية خصوصًا، وأوضح أن إدارة الجمعية تسعى لتقديم كافة الخدمات للمستفيدين من مشاريع رعوية وتنموية ودعمهم ماديًا ومعنويًا. سائلين المولى جل وعلا أن يكتب الأجر والمثوبة للجميع.
يُذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية، مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (744) وتاريخ 9/ 5/ 1437، وتهتم بالأسرة بجميع أفرادها (الأمهات، الشباب، الأطفال)، وتستهدف ذوي الدخل المحدود.