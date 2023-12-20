مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل في بعض القرارات رغم عدم قناعتنا لأن طاعته من طاعة الله

أكد أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين، مشددًا على أهمية المساءلة الموضوعية في إطار الدستور والقانون.

كلمة الشيخ مشعل الأحمد

وفي كلمته أمام مجلس الأمة بعد أداء اليمين الدستورية اليوم قال أمير الكويت : أستذكر بكل معاني الفخر والاعتزاز ما قدمه فقيد الوطن سمو الأمير الراحل من أجل شعبه الكريم من إنجازات متميزة لصالح الوطن والمواطنين.

وأضاف الشيخ مشعل الأحمد : علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع نتابع كل ما يحدث مؤكدين على أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح المواطنين.

وتابع : ما أثقل حمل الأمانة وأنا اليوم قد تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا.. أعاهد الله ثم الشعب الكويتي أن أكون مواطنا مخلصا لوطنه حريصا على مصالح العباد وأحافظ على الوحدة الوطنية.

وقال أمير الكويت : كان منا لشيخ التواضع (الأمير الراحل ) السمع والطاعة، ولم نخالفه في القرارات والتعليمات التي أمر بها رغم عدم قناعتنا ببعضها لأن طاعته من طاعة الله.

واستطرد بالقول : هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين.. وبالتالي لم نلمس أي تصحيح للمسار مضيفا: ما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب.. وما حصل في ملف الجنسية وملف العفو وما ترتب عليه من تداعيات.. وما حصل من تسابق لملف رد الاعتبار هو خير شاهد على مدى الإضرار بمصالح البلاد في ظل سكوت أعضاء السلطتين”.

مواجهة التحديات

وقال: “حذرنا في مناسبات عديدة بأن الأزمات محيطة بنا وأن الحكمة تقتضي منا إدراك حجم المسؤولية.. مما يتعين علينا اليوم مواجهة واقعنا الحالي من كل جوانبه خصوصا الأمنية والاقتصادية والمعيشية والتي هي وصية أميرنا الراحل رحمه الله”.

وكان الشيخ مشعل الأحمد أدى اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة التي عقدت اليوم عملا بالمادة 60 من الدستور.

فيديو/ سمو الأمير: كان منا لسمو أمير التواضع «السمع والطاعة»، ولم نخالفه في القرارات والتعليمات التي أمر بها رغم عدم قناعتنا ببعضها. https://t.co/DqWYxsvZgB pic.twitter.com/akZ6Od0t4A — المجلس (@Almajlliss) December 20, 2023

فيديو | أمير الكويت: على السلطتين "التشريعية والتنفيذية" وقف قرارات التعيين والترقية وذلك لمصلحة البلاد#الإخبارية pic.twitter.com/0WjFD8ApBt — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 20, 2023

عاجل/ سمو الأمير: ما حصل في التعيينات وملف الجنسية من تغيير للهوية وملف العفو والتسابق في رد الاعتبار هو خير شاهد على مدى الإضرار بمصالح البلاد، وما يزيد الحزن والألم سكوت أعضاء السلطتين في هذا العبث المبرمج. https://t.co/d2anQ5cUBK pic.twitter.com/xcm3fJs2PT — المجلس (@Almajlliss) December 20, 2023