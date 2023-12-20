Icon

مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل في بعض القرارات رغم عدم قناعتنا لأن طاعته من طاعة الله Icon تنبيه من رياح نشطة وارتفاع الأمواج في محافظة فرسان Icon 5 مبررات من وزير التعليم لـ “فك” ارتباط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم Icon مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرًا للكويت Icon حساب المواطن يجيب على سؤال متى يتم الرد على المرفقات؟ Icon حالة سيلين ديون الصحية تصدم جمهورها Icon درجات الحرارة في طريف تلامس الصفر ومعظم المناطق تحت الكتلة الباردة Icon المراعي توزع مليار ريال أرباحًا نقدية على المساهمين Icon الورم الحليمي أكثر السرطانات شيوعًا لدى النساء في سن الـ30 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد وجود استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية

مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل في بعض القرارات رغم عدم قناعتنا لأن طاعته من طاعة الله

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل في بعض القرارات رغم عدم قناعتنا لأن طاعته من طاعة الله
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين، مشددًا على أهمية المساءلة الموضوعية في إطار الدستور والقانون.

كلمة الشيخ مشعل الأحمد

وفي كلمته أمام مجلس الأمة بعد أداء اليمين الدستورية اليوم قال أمير الكويت : أستذكر بكل معاني الفخر والاعتزاز ما قدمه فقيد الوطن سمو الأمير الراحل من أجل شعبه الكريم من إنجازات متميزة لصالح الوطن والمواطنين.

قد يهمّك أيضاً
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 213 ريالاً

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 213 ريالاً

وظائف شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال

وظائف شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال

وأضاف الشيخ مشعل الأحمد : علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع نتابع كل ما يحدث مؤكدين على أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح المواطنين.

وتابع : ما أثقل حمل الأمانة وأنا اليوم قد تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا.. أعاهد الله ثم الشعب الكويتي أن أكون مواطنا مخلصا لوطنه حريصا على مصالح العباد وأحافظ على الوحدة الوطنية.

وقال أمير الكويت : كان منا لشيخ التواضع (الأمير الراحل ) السمع والطاعة، ولم نخالفه في القرارات والتعليمات التي أمر بها رغم عدم قناعتنا ببعضها لأن طاعته من طاعة الله.

واستطرد بالقول : هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين.. وبالتالي لم نلمس أي تصحيح للمسار مضيفا: ما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب.. وما حصل في ملف الجنسية وملف العفو وما ترتب عليه من تداعيات.. وما حصل من تسابق لملف رد الاعتبار هو خير شاهد على مدى الإضرار بمصالح البلاد في ظل سكوت أعضاء السلطتين”.

مواجهة التحديات

وقال: “حذرنا في مناسبات عديدة بأن الأزمات محيطة بنا وأن الحكمة تقتضي منا إدراك حجم المسؤولية.. مما يتعين علينا اليوم مواجهة واقعنا الحالي من كل جوانبه خصوصا الأمنية والاقتصادية والمعيشية والتي هي وصية أميرنا الراحل رحمه الله”.

وكان الشيخ مشعل الأحمد أدى اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة التي عقدت اليوم عملا بالمادة 60 من الدستور.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خالد بن سلمان يدشن جلالة الملك جازان أول سفينة يُستكمل بناء منظوماتها بالسعودية
السعودية اليوم

خالد بن سلمان يدشن جلالة الملك جازان...

السعودية اليوم
الأنفلونزا تسبب أعراضًا طويلة المدى تشبه كورونا
صحة وطب‎

الأنفلونزا تسبب أعراضًا طويلة المدى تشبه كورونا

صحة وطب‎
لا أهداف في مباراة الأهلي ضد سموحة
الرياضة

لا أهداف في مباراة الأهلي ضد سموحة

الرياضة
سالم الدوسري الصفقة التي يتمناها منصور البلوي للاتحاد
آخر الاخبار

سالم الدوسري الصفقة التي يتمناها منصور البلوي...

آخر الاخبار
أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية
العالم

أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية

العالم
هيئة النقل تطلق أول شاحنة هيدروجينية في السعودية
السعودية اليوم

هيئة النقل تطلق أول شاحنة هيدروجينية في...

السعودية اليوم
سبب ارتفاع أسعار السيارات في السعودية عن دول الجوار
السعودية اليوم

سبب ارتفاع أسعار السيارات في السعودية عن...

السعودية اليوم
ياسين بونو يسعى لكسر رقم غروهي
الرياضة

ياسين بونو يسعى لكسر رقم غروهي

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه