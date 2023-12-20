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مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرًا للكويت

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ صباحاً
مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرًا للكويت
المواطن - فريق التحرير

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أدى صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الأربعاء عملا بالمادة (60) من الدستور.

وتلا سموه اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه”

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واستنادا إلى المادة (60) من الدستور الكويتي يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الدستورية.

مشعل الأحمد أميرًا للكويت

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد نادى في اجتماع استثنائي السبت الماضي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد عملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.

ويعد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الحاكم الـ17 لدولة الكويت وفق الدستور وقانون توارث الإمارة خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه الذي انتقل إلى جوار ربه السبت الماضي.

وقد نعى الديوان الأميري يوم السبت الماضي ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

 

 

مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرًا للكويت

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