مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية في مجلس الأمة الكويتي غدًا

يعقد مجلس الأمة الكويتي صباح يوم غد الأربعاء جلسة خاصة لأداء أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، اليمين الدستورية.

وجاءت الدعوة التي وجهها رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون لعقد الجلسة الخاصة بناء على طلب الحكومة إعمالًا لأحكام المادة (60) من الدستور واستنادًا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وتنص المادة (60) من الدستور على أن يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين.

وتقضي الفقرة الثانية من المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأنه “.. وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الـ48 ساعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من المادة”.

مشعل الأحمد أميرًا للكويت

وكان مجلس الوزراء قد نادى في اجتماع استثنائي يوم السبت الماضي بالشيخ مشعل الأحمد أميرًا للبلاد عملًا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.

ويعد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الحاكم الـ17 لدولة الكويت وفق الدستور وقانون توارث الإمارة خلفًا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.