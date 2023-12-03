مشهد لا يصدق.. طائرة تتجمد في مطار ميونخ

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تجمدت طائرة في مطار ميونخ في مكانها وتعطلت حركة الطيران في المطار الذي أصيب بالشلل عقب هطول الثلوج الكثيفة.
وأظهر مقطع فيديو متداول الطائرة وقد علقت بالثلوج والتصقت بالأرض، بينما كانت مقدمتها مرفوعة للأعلى.
وتسبب تساقط الثلوج بكثافة في بافاريا جنوبي ألمانيا في شل الحركة، وخصوصًا في عاصمة المقاطعة ميونيخ، حيث تعطلت حركة الطيران والسكك الحديد السبت.
وأعلن المطار تعليق رحلاته بسبب استمرار تساقط الثلوج فيما قالت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية إن أكثر من 40 سنتمترًا من الثلوج تساقطت في ميونيخ خلال ليل الجمعة، ودعت السلطات السكان إلى البقاء في منازلهم حفاظًا على سلامتهم.