مشهد مهيب لموكب تشييع جنازة أمير الكويت الراحل

وثق مقطع فيديو لقطات لموكب تشييع جنازة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية أمس السبت، رحمه الله.

وتوفي أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ظهر يوم أمس السبت، إلى رحمة الله تعالى، عن عمر يناهز 86 عاماً، بعد أكثر من 3 أعوام أمضاها أميراً للكويت، في مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات.

فيديو | وصول أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح إلى مقبرة الصليبيخات #الإخبارية pic.twitter.com/YHYuy2teWb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2023

رحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وقال الديوان الأميري في بيان أمس السبت: “ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه”.