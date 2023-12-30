وثق مقطع فيديو مشاهد ولقطات نادرة لإزالة أكوام من البرد من شوارع وأحياء مدينة بريدة بالمعدات الثقيلة.

البرد في شوارع بريدة

وأظهر مقطع فيديو استعانة الأهالي بالمعدات الثقيلة لإزالة البرد من الشوارع، وكانت مدينة بريدة قد شهدت تساقطاً كثيفاً لحبات البرد خلال الساعات القليلة الماضية.

مشهد نادر.. إزالة البرد من شوارع #بريدة بالمعدات الثقيلة pic.twitter.com/oafVVbMqOe — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 30, 2023

أمطار غزيرة في حائل

في سياق ذي صلة، أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تحذيراً من هطول أمطار رعدية غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظاتها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

شاهد.. أكوام البرد تحول شوارع #بريدة إلى "اللون الأبيض" عصر اليوم الجمعة pic.twitter.com/ETyeff1Xz1 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 29, 2023

وأوضح أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الخامسة مساءً .

فيما نبه المركز من وجود ضباب على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها، مما يسبب تدنٍ في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.