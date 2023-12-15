مشهور التيك توك قعيد المجد ينضم لـ الصياهد

أعلن الإعلامي راكان المغيري، مقدم برنامج مجلس الصياهد، عن انضمام مشهور التيك توك قعيد المجد، كضيف دائم للبرنامج.

صولات وجولات

وقال المغيري: إن قعيد المجد ضيف دائم بمجلس الصياهد الأسبوع المقبل، فهو اسم له بصمة وصاحب جولات وصولات.

وتابع: يوم نلقاه لابس أحسن الماركات العالمية في عواصم دولية، ويوم نلقاه عاصب راسه تحت عرقوب ناقته، ليسأل المغيري، ضيفه: شو ها التناقض يا قعيد؟

قعيد أجاب قائلًا: ما هو تناقض هذه الأشياء أحبها من يوم طلعت على الدنيا، ولو أملك ملايين الدنيا كلها.

رهف القحطاني

يذكر أن رهف القحطاني ستكون مذيعة رسمية في برنامج “مجلس الصياهد التلفزيوني” في النسخة السابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

البرنامج يعرض على القناة السعودية الرياضية، ويبث البرنامج التلفزيوني المباشر حلقاته يوميًّا من مقر المهرجان في الصياهد.