Icon

الكونجرس يقر ميزانية دفاع هائلة بـ886 مليار دولار Icon 3 نصائح مهمة لمربي الأغنام Icon ترتيب دوري روشن بعد فوز الأهلي والأخدود Icon 6 نصائح تقي المعتمرين من أمراض الشتاء Icon الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات ويكسب الفيحاء برباعية Icon جدول رجيم لإنقاص الوزن 4 كيلو خلال 10 أيام Icon ميسي ومبابي وهالاند يتنافسون على الأفضل في 2023 Icon أرقام إيجابية جديدة لاقتصاد السعودية: انخفاض التضخم وارتفاع المبادرات المكتملة Icon الأهلي يُنهي الشوط الأول متقدمًا على الفيحاء برباعية Icon حريق في مستودع بالدمام وأعمال التبريد مستمرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
السعودية اليوم
العالم
حصاد اليوم

مشهور التيك توك قعيد المجد ينضم لـ الصياهد

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ صباحاً
مشهور التيك توك قعيد المجد ينضم لـ الصياهد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الإعلامي راكان المغيري، مقدم برنامج مجلس الصياهد، عن انضمام مشهور التيك توك قعيد المجد، كضيف دائم للبرنامج.

صولات وجولات

وقال المغيري: إن قعيد المجد ضيف دائم بمجلس الصياهد الأسبوع المقبل، فهو اسم له بصمة وصاحب جولات وصولات.

قد يهمّك أيضاً
الغواصة الأكثر فخامة في العالم بتكلفة 300 مليون دولار

الغواصة الأكثر فخامة في العالم بتكلفة 300 مليون دولار

إحكام : 9 تعديلات شكلية تنظرها لجان طلبات تملك العقارات

إحكام : 9 تعديلات شكلية تنظرها لجان طلبات تملك العقارات

وتابع: يوم نلقاه لابس أحسن الماركات العالمية في عواصم دولية، ويوم نلقاه عاصب راسه تحت عرقوب ناقته، ليسأل المغيري، ضيفه: شو ها التناقض يا قعيد؟

قعيد أجاب قائلًا: ما هو تناقض هذه الأشياء أحبها من يوم طلعت على الدنيا، ولو أملك ملايين الدنيا كلها.

رهف القحطاني

يذكر أن رهف القحطاني ستكون مذيعة رسمية في برنامج “مجلس الصياهد التلفزيوني” في النسخة السابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

البرنامج يعرض على القناة السعودية الرياضية، ويبث البرنامج التلفزيوني المباشر حلقاته يوميًّا من مقر المهرجان في الصياهد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال

وظائف
فينسيوس جونيور يغيب عن مباريات السوبر الإسباني في السعودية
الرياضة

فينسيوس جونيور يغيب عن مباريات السوبر الإسباني...

الرياضة
وندر جاردن الوجهة الساحرة في موسم الرياض
الترفيه

وندر جاردن الوجهة الساحرة في موسم الرياض

الترفيه
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة المراعي
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة المراعي

وظائف
الجوازات: خدمة تواصل عبر أبشر تمكّن المستفيدين من إنجاز معاملات تعذّر تنفيذها
السعودية اليوم

الجوازات: خدمة تواصل عبر أبشر تمكّن المستفيدين...

السعودية اليوم
لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك هات 23 بالرياض
السعودية اليوم

لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك...

السعودية اليوم
الدولار يلامس أعلى مستوى في أسبوعين
آخر الاخبار

الدولار يلامس أعلى مستوى في أسبوعين

آخر الاخبار
وظائف شاغرة لدى شركة رتال
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة رتال

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه