زوكربيرغ يبيع أسهمًا في ميتا مصير الأموال غير المتعرف على ملاكها بهيئة السوق المالية تراجع أسعار النفط وسط حالة من الحذر بالأسواق ثنائية تُهدي فوزًا ثمينًا لـ الاتحاد ضد سباهان لقطات من تشريف ولي العهد لحفل زواج عبدالله بن عبدالعزيز على كريمة أحمد بن سلمان جوتا يسجل الهدف الثاني لـ الاتحاد موعد مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه والقنوات الناقلة العالم يحتفل بوصول السعودية لـ 100 مليون سائح في 2023 وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن 12 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال
كشف المحامي محمد المسفر، عن مصير الأموال التي لم يتم التعرف على ملاكها بهيئة السوق المالية.
وقال المحامي في مداخلة إلى قناة الإخبارية، اليوم الاثنين: إن هذه الأموال تعتبر أصولًا تحت إدارة واستثمار هيئة الولاية بالإضافة إلى العقارات، أما هيئة السوق المالية مجرد وسيط أو جهة متعاونة.
ولفت إلى أن هيئة الولاية تستطيع التصرف في عقارات وتحف ومجوهرات ومزارع تعود إلى القُصَّر، وتتولى بيع محاصيل المزروعات وتحصيل ثمنها وإيداعها لديها.