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تعتبر أصولًا تحت إدارة واستثمار هيئة الولاية

مصير الأموال غير المتعرف على ملاكها بهيئة السوق المالية

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ مساءً
مصير الأموال غير المتعرف على ملاكها بهيئة السوق المالية
المواطن - فريق التحرير

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كشف المحامي محمد المسفر، عن مصير الأموال التي لم يتم التعرف على ملاكها بهيئة السوق المالية.

جهة وسيطة

وقال المحامي في مداخلة إلى قناة الإخبارية، اليوم الاثنين: إن هذه الأموال تعتبر أصولًا تحت إدارة واستثمار هيئة الولاية بالإضافة إلى العقارات، أما هيئة السوق المالية مجرد وسيط أو جهة متعاونة.

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عقارات وتحف ومحاصيل

ولفت إلى أن هيئة الولاية تستطيع التصرف في عقارات وتحف ومجوهرات ومزارع تعود إلى القُصَّر، وتتولى بيع محاصيل المزروعات وتحصيل ثمنها وإيداعها لديها.

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