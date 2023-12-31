مصير علي الحسن مع النصر في يناير

كشفت تقارير إعلامية، مصير اللاعب علي الحسن مع نادي النصر في يناير المقبل.

ويُعاني الحسن من عدم اللعب بصورة أساسية مع أصفر الرياض منذ انضمام كل من الإيفواري سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وكشفت التقارير أن إدارة النصر لن تُفرط في الحسن، كون المدرب البرتغالي لويس كاسترو يعتبره ورقة رابحة في الفريق.

متى انضم علي الحسن للنصر ؟

يذكر أن الحسن كان انضم لنادي النصر بداية موسم 2020/ 2021، بعقد لمدة 5 مواسم قادمًا من نادي الفتح.

ويتواجد النصر حاليًّا في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن بفارق 7 نقاط عن نادي الهلال المتصدر.