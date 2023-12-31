الضمان وحساب المواطن لا يؤثران على صرف مستحقات التأمينات مصير علي الحسن مع النصر في يناير 5 قطاعات مشمولة بالدعم في جازان أفضل لقطات الفضاء في عام 2023 أرتيتا: هذا سبب فوز فولهام ضد آرسنال أبرز ملامح الطقس في يناير الوعد في القدية.. السعودية تكتب قصة تحول جذري في مفهوم المدن الحديثة سياسات التنويع الاقتصادي تدفع بقوة اقتصاد السعودية والخليج في 2024 سلمان بن سلطان يزور المسجد النبوي ويصلي في الروضة الشريفة تعطل لعبة ملاهٍ يترك ركابها عالقين بالهواء أكثر من نصف ساعة
كشفت تقارير إعلامية، مصير اللاعب علي الحسن مع نادي النصر في يناير المقبل.
ويُعاني الحسن من عدم اللعب بصورة أساسية مع أصفر الرياض منذ انضمام كل من الإيفواري سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.
وكشفت التقارير أن إدارة النصر لن تُفرط في الحسن، كون المدرب البرتغالي لويس كاسترو يعتبره ورقة رابحة في الفريق.
يذكر أن الحسن كان انضم لنادي النصر بداية موسم 2020/ 2021، بعقد لمدة 5 مواسم قادمًا من نادي الفتح.
ويتواجد النصر حاليًّا في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن بفارق 7 نقاط عن نادي الهلال المتصدر.