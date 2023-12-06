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منظومة متكاملة من الخدمات بالتعاون مع الجهات الأمنية والتشغيلية وشركاء النجاح

مطارات جدة تستعد لاستقبال الوفود والجماهير الرياضية لبطولة كأس العالم للأندية 2023

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥١ مساءً
مطارات جدة تستعد لاستقبال الوفود والجماهير الرياضية لبطولة كأس العالم للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مطارات جدة، عن إنهاء كافة استعداداتها عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي لاستقبال الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية وجماهيرها، من خلال توفير جميع الخدمات والتسهيلات للمسافرين عبر منظومة متكاملة من الخدمات بالتعاون مع الجهات الأمنية والتشغيلية وشركاء النجاح، بهدف توفير تجربة سفر مثيرة للاهتمام.


وأوضح الرئيس التنفيذي لمطارات جدة، الأستاذ أيمن بن عبد العزيز أبوعباة، أن مطار الملك عبد العزيز الدولي أكمل جميع استعداداته لاستقبال المشاركين في البطولة ورفع الجاهزية من خلال توظيف القدرة التشغيلية وكفاية الكوادر البشرية وتهيئة صالات السفر للزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال موسم البطولة، حيث يتوفر في الصالة رقم (1) 220 منصة لإنهاء إجراءات المسافرين منها 80 جهازاً للخدمة الذاتية، و114منصة للجوازات و46 بوابة سفر مرتبطة بجسور الركاب، كما تم العمل على توفير خدمات مميزة للضيوف مثل المسارات الخاصة وخدمة النقل وغيرها، مشيراً إلى أن تلك الاستعدادات تمت بالتعاون مع شركاء النجاح في المطار من الجهات الحكومية والتشغيلية وبالتعاون والتنسيق المسبق أيضًا مع وزارة الرياضة ووزارة السياحية للمساهمة في نجاح هذا الحدث الرياضي الهام وعكس صورة عن التسهيلات التي تقدمها المملكة للزوار والسياح.

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وفي السياق ذاته خصصت مطارات جدة خدمة ” المسار السريع” لضمان سرعة إنهاء إجراءات الفرق والشخصيات الهامة من النوادي الرياضية المشاركة في البطولة والإعلاميين والمشجعين (حاملي تذاكر البطولة) حيث توفر الخدمة انتقالهم من الطائرة إلى منصة الجوازات والتي تمّكنهم من إنهاء إجراءاتهم خلال دقائق دون الحاجة للانتظار، وتم تزيين المسار بهوية البطولة وتواجد عدد من الموظفين للإرشاد والمساعدة بعدة لغات بالإضافة إلى توفير كاونتر معلومات بالقرب من حوض الأسماك (الاكواريوم) وموظفين من وزارة الرياضة إلى جانب توفير “سيارات فارهة” لتتيح للقادمين اختيار الانتقال عبر وسيلة مواصلات مريحة من المطار إلى الملعب والعكس، من خلال مكاتب مخصصة للخدمة في صالة السفر.

وفي سبيل التفاعل مع المسافرين وخلق ذكريات مميزة، تم تخصيص مواقع للمشجعين في مناطق المغادرة الداخلية والدولية في الصالة رقم (1)، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة وتوزيع جوائز قيمة على الفائزين، عبارة عن أجهزة هواتف ذكية وألعاب إلكترونية، إلى جانب تزيين الصالة بشعارات البطولة، مما يعطي المكان طابعًا خاصًا واحتفاليًا.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إنتاج فيلم ترويجي إبداعي للاحتفال بكأس العالم للأندية 2023، لعرضه عبر شاشات ضخمة في مناطق مختلفة من المطار، بهدف توفير تجربة مميزة وتفاعلية للجماهير. وتتضمن الشاشات مشاهدًا من مباريات البطولة، ووصول اللاعبين والفرق والجماهير إلى جدة عبر المطار، بالإضافة إلى عرض مشاهد لأهم المعالم السياحية في جدة.

وتأتي هذه الخدمات والتسهيلات كجزء من الاستعدادات الشاملة التي تقوم بها مطارات جدة لضمان تجربة مريحة ومميزة للمسافرين والجماهير خلال فترة إقامة البطولة. وتعكس هذه الجهود التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات وتحقيق رضا المسافرين.

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