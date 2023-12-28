مطار جدة يحذر المسافرين من خدمة رديئة بسبب السائقين غير المرخصين

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شدد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، على المسافرين، بضرورة تجنب التعامل مع السائقين غير المرخصين عند التنقل.
وقال مطار جدة، عبر حسابه على منصة “إكس”، يقول: “عزيزي المسافر؛ يتوفر في مطار الملك عبدالعزيز الدولي خيارات متنوعة للتنقل، فلا تتردد في استخدامها”.
وأضاف: “تذكر، اختيارك للتنقل مع السائقين غير المرخصين أو غير الرسميين سيعود عليك بخدمة تنقل رديئة الجودة”.