مطار جدة يحذر المسافرين من خدمة رديئة بسبب السائقين غير المرخصين

شدد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، على المسافرين، بضرورة تجنب التعامل مع السائقين غير المرخصين عند التنقل.

خدمة رديئة الجودة

وقال مطار جدة، عبر حسابه على منصة “إكس”، يقول: “عزيزي المسافر؛ يتوفر في مطار الملك عبدالعزيز الدولي خيارات متنوعة للتنقل، فلا تتردد في استخدامها”.

وأضاف: “تذكر، اختيارك للتنقل مع السائقين غير المرخصين أو غير الرسميين سيعود عليك بخدمة تنقل رديئة الجودة”.