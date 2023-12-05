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عقب حضورهم اللافت بمهرجان البحر الأحمر

مطالبات بعمل مشترك يجمع جوني ديب وويل سميث بعد لقائهم بالسعودية

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٨ مساءً
مطالبات بعمل مشترك يجمع جوني ديب وويل سميث بعد لقائهم بالسعودية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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نجحت السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالسعودية، في جذب نجوم هوليوود، حيث شارك ويل سميث الظهور مع نجم هوليوود جوني ديب خلال حضورهم حفل افتتاح المهرجان.

حضور لافت في مهرجان البحر الأحمر

وتناولت الصحف والمجلات العالمية الحضور اللافت لنجوم السينما العالمية، وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: إن حضور النجوم للمهرجان منحه بريقًا لافتًا، حيث جمع المهرجان عددًا من نجوم السينما العالمية والعربية.

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ونشرت “ديلي ميل” تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي الإيجابية بشأن حضور ويل سميث وجوني ديب، فيما أبدى مرتادو التواصل الاجتماعي حماستهم لرؤية الممثلين معًا.

وكتب أحدهم عبر منصة “إكس”: “ويل سميث وجوني ديب معًا… بالتأكيد سأشاهد فيلمًا يجمع كليهما”، وكتب آخر “جوني ديب وويل سميث = EPIC”، بينما أضاف أحد المعجبين: “من فضلك قم بعمل فيلم مع جوني ديب”.

إعجاب ويل سميث بالسينما السعودية

أبدى الممثل الأمريكي ويل سميث، إعجابه الشديد بالنمو الذي يشهده قطاع السينما في المملكة العربية السعودية مؤخرًا، والتطور الهائل الحاصل هناك، من تشجيع المواهب المحلية على البقاء وتطوير مجتمعاتهم الإبداعية في المنطقة.

كما كشف عن رغبته في تصوير فيلم جديد في المملكة خلال الفترة المقبلة، كونها تتمتع بمواقع تصوير خلابة ومناظر طبيعية متنوعة، فضلًا عن الإمكانيات الضخمة المتاحة هناك.

فيلم الخيال العلمي I am Legend

وجاء ذلك، على هامش جلسته الحوارية، التي عُقدت السبت  الماضي، وأدارتها الإعلامية ريا أبي راشد، ضمن فاعليات الدورة الـ3 من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقام حاليًّا بمدينة جدة السعودية، والممتد حتى يوم 9 ديسمبر الجاري.

وأكد ويل سميث، خلال حديثه، أنه يواصل التحضير للجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي I am Legend بعد مرور نحو 14 عامًا على عرض الجزء الأول، ومن المقرر بدء جلسات العمل خلال الفترة المقبلة مع مايكل بي. جوردان، الذي انتهى من كتابة السيناريو مؤخرًا.

جزء ثان من I am Legend

وأوضح أن شخصية “روبرت نيفيل” الذي يُقدمها داخل العمل، ستشهد مسارًا جديدًا بعدما سبق وماتت مع نهاية أحداث الجزء الأول، قائلًا: “هناك نهاية بديلة، تُظهر بقاءها على قيد الحياة، وستدور أحداث الجزء الجديد في هذا العالم”.

I am Legend إخراج فرانسيس لورانس، وأصدرته وارنر بروس في نهاية عام 2007، حقق إيرادات بلغت 585 مليون دولار عالميًّا، منها 256 مليونًا في أمريكا الشمالية، فيما جرى الإعلان لأول مرة عن تقديم جزء ثانٍ من العمل، العام الماضي.

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