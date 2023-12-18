مظاهرة أمام مقر CNN بواشنطن: أنتم تكذبون

تجمع المتظاهرون المؤيدون لفلسطين أمام مقر شبكة CNN في واشنطن خلال مسيرة احتجاجية ضد سياسات التغطية الإعلامية للشبكة الأمريكية حول حرب إسرائيل في غزة.

احتجاجات ضد شبكة CNN

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات وصور للمسيرة الاحتجاجية، والتي هتف فيها المتظاهرون: “سي إن إن، أنتم تكذبون من أجل الإبادة الجماعية”.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها “الإبادة الجماعية ليست مقبولة”، و”المقاومة ضد الاحتلال حق من حقوق الإنسان!” وفي وقت لاحق من الفيديو، يمكن رؤية اللافتة الموجودة أمام مبنى CNN مغطاة بالعلم الفلسطيني والملصقات واللافتات. وقام المتظاهرون بمسيرة عبر شوارع واشنطن، أمس الأحد، بما في ذلك منطقة الحي الصيني السياحية.

Pro-Palestine protestors converged in front of CNN’s headquarters in Washington, DC, during a march. Demonstrators can be heard chanting, “CNN, you can’t hide. You tell lies for genocide.” pic.twitter.com/szh4UU0j9X — Newsweek (@Newsweek) December 18, 2023

استمرار الحرب في غزة

وذكر تلفزيون فلسطين، اليوم الاثنين، أن خمسة أشخاص أغلبهم من الأطفال قتلوا جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدخل مستشفى الشفاء ومبنى الجراحة فيه.

كذلك قتل وأصيب العشرات في قصف نفذته القوات الإسرائيلية على المناطق الشرقية والشمالية في خان يونس، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الاثنين.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية في غزة قولها إن أكثر من 100 قتلوا في قصف إسرائيلي على جباليا منذ يوم أمس، وأصيب العشرات، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، وهزت انفجارات عنيفة أجواء المنطقة الوسطى لقطاع غزة.