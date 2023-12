مظاهرة أمام مقر CNN بواشنطن: أنتم تكذبون

تجمع المتظاهرون المؤيدون لفلسطين أمام مقر شبكة CNN في واشنطن خلال مسيرة احتجاجية ضد سياسات التغطية الإعلامية للشبكة الأمريكية حول حرب إسرائيل في غزة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات وصور للمسيرة الاحتجاجية، والتي هتف فيها المتظاهرون: “سي إن إن، أنتم تكذبون من أجل الإبادة الجماعية”.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها “الإبادة الجماعية ليست مقبولة”، و”المقاومة ضد الاحتلال حق من حقوق الإنسان!” وفي وقت لاحق من الفيديو، يمكن رؤية اللافتة الموجودة أمام مبنى CNN مغطاة بالعلم الفلسطيني والملصقات واللافتات. وقام المتظاهرون بمسيرة عبر شوارع واشنطن، أمس الأحد، بما في ذلك منطقة الحي الصيني السياحية.

Pro-Palestine protestors converged in front of CNN’s headquarters in Washington, DC, during a march. Demonstrators can be heard chanting, “CNN, you can’t hide. You tell lies for genocide.” pic.twitter.com/szh4UU0j9X

