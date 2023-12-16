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بعد خسارته ضد الأهلي

معاناة الاتحاد الدفاعية مستمرة

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٩ مساءً
معاناة الاتحاد الدفاعية مستمرة
المواطن - فريق التحرير

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يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد دفاعيًا في الموسم الحالي، وهو ما ظهر خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

الخسارة ضد الأهلي المصري

ولعب الاتحاد ضد الأهلي المصري بالأمس، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، ونجح المارد الأحمر في الفوز بنتيجة 3\1، ليتأهل إلى نصف النهائي.

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الاتحاد ضد الأهلي المصري
جانب من المباراة – المصدر @AlAhly

الاتحاد يُعاني دفاعيًا

وفقد العميد ميزته بالتماسك الدفاعي هذا الموسم، ولم يظهر بالمستوى المتوقع سواء مع البرتغالي نونو سانتو أو المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، حتى بعد عودة القائد أحمد حجازي للمشاركة في المباريات.

ولم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 7 مباريات بجميع البطولات سوى مرة واحدة، أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الذي يُعد منافسًا ضعيفًا، ما كلف العميد فقدان نقاط عديدة.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

واهتزت شباك العميد 18 مرة في 16 مباراة خاضها في دوري روشن السعودي، ولعب 5 مواجهات في دوري أبطال آسيا، واستقبل 4 أهداف، فيما تم إلغاء مباراته أمام سباهان الإيراني بالجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بتعادل ضد الخلود بهدف لكل منهما، وفاز بركلات الترجيح بنتيجة 7\6، ثم تجاوز الفيحاء بثلاثة أهداف نظيفة.

نادي الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

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