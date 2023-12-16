معاناة الاتحاد الدفاعية مستمرة

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد دفاعيًا في الموسم الحالي، وهو ما ظهر خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

الخسارة ضد الأهلي المصري

ولعب الاتحاد ضد الأهلي المصري بالأمس، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، ونجح المارد الأحمر في الفوز بنتيجة 3\1، ليتأهل إلى نصف النهائي.

الاتحاد يُعاني دفاعيًا

وفقد العميد ميزته بالتماسك الدفاعي هذا الموسم، ولم يظهر بالمستوى المتوقع سواء مع البرتغالي نونو سانتو أو المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، حتى بعد عودة القائد أحمد حجازي للمشاركة في المباريات.

ولم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 7 مباريات بجميع البطولات سوى مرة واحدة، أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الذي يُعد منافسًا ضعيفًا، ما كلف العميد فقدان نقاط عديدة.

واهتزت شباك العميد 18 مرة في 16 مباراة خاضها في دوري روشن السعودي، ولعب 5 مواجهات في دوري أبطال آسيا، واستقبل 4 أهداف، فيما تم إلغاء مباراته أمام سباهان الإيراني بالجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بتعادل ضد الخلود بهدف لكل منهما، وفاز بركلات الترجيح بنتيجة 7\6، ثم تجاوز الفيحاء بثلاثة أهداف نظيفة.