معايير المفاضلة في دورات معهد الإدارة العامة

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جدد معهد الإدارة العامة التذكير بمعايير المفاضلة بين المرشحين لدخول البرامج التدريبية من موظفي القطاع الحكومي والشروط التي يجب توافرها للاستفادة من برامج المعهد التدريبية.
وقال المعهد إن معايير المفاضلة بين المرشحين داخل جهة الترشيح كما يلي: