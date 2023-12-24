معايير المفاضلة في دورات معهد الإدارة العامة

جدد معهد الإدارة العامة التذكير بمعايير المفاضلة بين المرشحين لدخول البرامج التدريبية من موظفي القطاع الحكومي والشروط التي يجب توافرها للاستفادة من برامج المعهد التدريبية.

معايير القبول في معهد الإدارة العامة

وقال المعهد إن معايير المفاضلة بين المرشحين داخل جهة الترشيح​​ كما يلي:

مدى حصول المرشح على برامج تدريبية في المعهد إلى ما قبل الفصل التدريبي الحالي

عدد سنوات الخدمة للمرشح​

عدد سنوات الخدمة في المرتبة الحالية للمرشح​

عدد الفصول التدريبية التي تقدم عليها المرشح ولم يقبل فيها اعتبارًا من آخر فصل تم قبوله​ فيه

عدد أيام التدريب التي حصل عليها المرشح حتى الفصل التدريبي الحالي​

عدم حضور المرشح للبرنامج المقبول فيه​

مدى إكمال المرشح للبرامج التدريبية الإلكترونية على منصة إثرائي خلال الفترة من نهاية الترشيح للفصل التدريبي السابق وحتى نهاية الترشيح للفصل التدريبي الحالي​

​الغياب أثناء البرنامج

الوزن النسبي والحد الأقصى للبرامج

ولفت المركز إلى أنه تم تحديد الوزن النسبي لكل عنصر من العناصر السابقة ويتم تقييم المرشح بناء على مدى تقدمه في كل معيار منها، على ألا يزيد عدد البرامج المقبول فيها المرشح عن برنامجين خلال العام التدريبي.

يذكر أن العام التدريبي ينقسم إلى ثلاثة فصول تدريبية مدة كل من الفصل الأول والثاني والثالث (13) أسبوعًا متوافقة مع أسابيع الدراسة في التعليم العام، ويفتح الترشيح في البرامج التدريبية وفق التواريخ المحددة في الخطة التنفيذية والزمنية للعام التدريبي.