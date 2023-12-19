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صحة وطب‎
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معدل السكر الطبيعي وضغط الدم المثالي

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٦ صباحاً
معدل السكر الطبيعي وضغط الدم المثالي
المواطن - فريق التحرير

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يختلف معدل السكر الطبيعي في جسم الإنسان بحسب الفئة العمرية والوزن والتاريخ المرضي وغيرها من العوامل التي تؤثر في أداء أجهزة الجسم.

معدل السكر الطبيعي

وكشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري عن بعض الأرقام والمؤشرات الدلالية للصحة بشكل عام والتي يمكن أخذها في الاعتبار كدليل على الحالة الصحية للشخص.

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وقال الخضيري: إن معدل السكر الطبيعي التراكمي الأمثل أقل من 6.5 والسكر الصائم أقل من 110، أما الضغط المثالي 80/120 والكلسترول الضار LDL أقل من70 والكلسترول عالي الكثافة HDL أعلي من 50، أما  الهيموجلوبين فلا يجب أن يقل عن 14 و فيتامين دال أعلى من 40، أما  معدل كتلة الجسم BMi فيجب أن يكون أقل من 25.

ونصح الخضيري بالمشي وممارسة الرياضة بشكل يومي، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام مثالية تقريبية مع الأخذ بالاعتبار اختلاف الأرقام قليلاً بين الفئات العمرية المختلفة أو حسب الوزن والعمر والتاريخ المرضي والحالة الصحية وعوامل أخرى.

استبعاد المحليات الصناعية

وفي وقت سابق دعا الخضيري، إلى تناول الشاي بدون إضافة السكر أو المحليات الصناعية لتفادي أضرار السكر.
وقال الخضري : عوّد نفسك على شرب الشاهي بدون سكر ، المسألة تعويد واعتياد فقط وليس ضروري إضافة السكر. لأننا أفسدنا طعامنا بهذه الإضافات كالسكر وغيره، تناول طعامك طبيعي كما خلقه الله ولا تعبث فيه بالمحليات الصناعية ولا السكر. لأنك في الحقيقة لا تستمتع بالشاهي لأنك تتناول سكر وليس شاهي بسبب إضافة السكر”.
معدل السكر الطبيعي

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