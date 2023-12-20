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يهدف إلى عرض مشاريع الدفعة الأولى للبرنامج

معرض لخريجات صناعة الأفلام والرسوم المتحركة في جامعة الأميرة نورة

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١١ مساءً
معرض لخريجات صناعة الأفلام والرسوم المتحركة في جامعة الأميرة نورة
المواطن - فريق التحرير

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نظَّمت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، يوم أمس الثلاثاء، معرض “إطار 2023″؛ الذي يهدف إلى عرض مشاريع الدفعة الأولى لبرنامج صناعة الأفلام والرسوم المتحركة من قسم التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية، وذلك في مقر الكلية.

8 أفلام قصيرة

ويستعرض المعرض الذي تستمر فعالياته يومين، ثمانية أفلام قصيرة لـ 27 خريجة، تعتمد على أسلوب الرسوم المتحركة، وتتنوع في أفكارها بين: فيلم (بهجة) الذي يتناول مجال الشعر العربي، وفيلم (متعة ملوثة) الذي يُناقش ظاهرة العنف في الألعاب الإلكترونية، وفيلم (كواليس) الذي يتطرق إلى خفايا شبكات التواصل الاجتماعي، وفيلم (حنا ومانا) الذي يستعرض الأمثال الشعبية، إضافة إلى فيلم (The Light Within) الذي يناقش الضوء بدواخلنا، وفيلم (Luminary) الذي يتحدث عن طريق الحياة، فيما يستعرض فيلم (ناموسة) الحلم بكوكب الشرق، ويسترجع فيلم (جدي عبدُه) ذكريات التصوير الفوتوغرافي.

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مراحل الإنتاج

ويُتيح المعرض للزوار التعرُّف على مراحل الإنتاج الثلاث التي مرَّت بها الطالبة لإعداد المشروع، وهي: مرحلة ما قبل الإنتاج، ومرحلة الإنتاج، ومرحلة ما بعد الإنتاج. بدءًا من البحث وكتابة القصة، ورسم اللوح القصصية، وتصميم الشخصيات، وتصميم الخلفيات وتلوينها وإخراجها بصريًّا، ثم تحريك شخصيات القصة، وانتهاءً بإضافة المؤثرات الصوتية والبصرية.

ويأتي المعرض ضمن جهود كلية التصاميم والفنون للإسهام في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية 2025م لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بإعداد كفاءات منافسة في سوق العمل، من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع، وتعزيز روح التعلُّم، والبحث، والابتكار لدى الطالبات.

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