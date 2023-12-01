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معنى وجود قطع متاحة للحجز لدى سكني ويتعذر الحجز فيها Icon قصة “بلع لسان” أرعبت لاعبي الهلال والنصر بـ ديربي الرياض مرتين Icon 4 أشواط تنافسية في رابع أيام مسابقة الملواح بمهرجان الصقور Icon ضمك يتفوق على الفيحاء بثنائية في الشوط الأول Icon بسطة الرياض في 4 مواقع و450 ركنًا للتسوق والترفيه Icon مورينيو غاضب على لاعبي روما .. والسبب ! Icon فهد مفترس يشارك شبانًا وجبة العشاء! Icon محمد بن سلمان يؤدي صلاة الميت على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز بالمسجد الحرام Icon تفاعل جماهيري مع افتتاح منطقة آسيا الصغرى الترفيهية في جدة Icon تمديد مهرجان الوليمة للطعام السعودي حتى 9 ديسمبر Icon

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لا يوجد شواغر وجاري العمل على إزالتها

معنى وجود قطع متاحة للحجز لدى سكني ويتعذر الحجز فيها

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٢ مساءً
معنى وجود قطع متاحة للحجز لدى سكني ويتعذر الحجز فيها
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج سكني أنه في حال وجود قطع متاحة للحجز لكن تعذر الحجز فيها كما في الحالة التي تواجه بعض المواطنين، فهذا يعني أنه لا يوجد شواغر في المخطط وجاري العمل على إزالتها.

شروط الحصول على الدعم

وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في وقت سابق شروط الحصول على الدعم في سكني وهو كما يلي:

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  • أن يكون المتقدم من مواطني السعودية.
  • ثم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، مثل إثبات الدخل وصورة من بطاقة الهوية.
  • كما يجب ألا يقل عمر الفرد عن 21 عامًا كحد أدنى.
  • كذلك يمكن للسيدات التقديم على الدعم (المطلقات والأرامل).
  • يلزم أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة كاملة في السعودية.
  • كما يشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد من قبل من الدعم.
  • ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
  • كما يمكن أن يستفيد من الدعم مستفيدو الضمان الاجتماعي.

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