معنى وجود قطع متاحة للحجز لدى سكني ويتعذر الحجز فيها قصة “بلع لسان” أرعبت لاعبي الهلال والنصر بـ ديربي الرياض مرتين 4 أشواط تنافسية في رابع أيام مسابقة الملواح بمهرجان الصقور ضمك يتفوق على الفيحاء بثنائية في الشوط الأول بسطة الرياض في 4 مواقع و450 ركنًا للتسوق والترفيه مورينيو غاضب على لاعبي روما .. والسبب ! فهد مفترس يشارك شبانًا وجبة العشاء! محمد بن سلمان يؤدي صلاة الميت على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز بالمسجد الحرام تفاعل جماهيري مع افتتاح منطقة آسيا الصغرى الترفيهية في جدة تمديد مهرجان الوليمة للطعام السعودي حتى 9 ديسمبر
أكد برنامج سكني أنه في حال وجود قطع متاحة للحجز لكن تعذر الحجز فيها كما في الحالة التي تواجه بعض المواطنين، فهذا يعني أنه لا يوجد شواغر في المخطط وجاري العمل على إزالتها.
وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في وقت سابق شروط الحصول على الدعم في سكني وهو كما يلي: