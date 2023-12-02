مفاجأة بشأن طرد علي البليهي ضد النصر

أثار مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، علي البليهي حالة من الجدل بعد تعرضه للطرد أمام النصر في دوري روشن السعودي.

طرد علي البليهي بعد الفوز

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد النصر بالأمس على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، وفاز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد.

وحاول علي البليهي في أكثر من لقطة استفزاز قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أن يحصل على بطاقة حمراء في نهائي الديربي، بعدما اتجه إلى جماهير العالمي؛ للاحتفال أمامهم بشكل ساخر.

مفاجأة بشأن العقوبة

وعلق الخبير القانوني أحمد الشيخي على هذه الواقعة عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قائلًا: “إذا كان طرد علي البليهي بسبب استفزازه لجماهير النصر (فهو طرد غير صحيح)”.

وتابع المتخصص في قضايا الأندية أمام الفيفا، تعليقه: “وبالتالي لن يعاقب اللاعب انضباطًيا بإيقاف إضافي لأن عقوبة الاستفزاز بحسب قانون اللعبة هي (الإنذار) فقط وليس الطرد”.

وأضاف الشيخي: “إن كان هناك طرد علي البليهي بسبب لفظ (وكتب في تقرير المباراة) فستكون العقوبة، إيقافه مواجهتين إذا كان اللفظ ضد أحد اللاعبين، أو 4 مباريات إذا كان ضد أحد مسؤولي المباراة”.