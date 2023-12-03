مقتل وإصابة 43 جراء انفجار قنبلة جنوبي الفلبين

قُتل ثلاثة أشخاص، وأصيب قرابة 40 آخرين بجروح، إثر انفجار قنبلة، في قاعة للألعاب الرياضية بجامعة ولاية “مينداناو” جنوبي الفلبين.

انفجار في الفلبين

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية اليوم عن قائد في الشرطة الإقليمية في الفلبين، أن الانفجار وقع في قاعة للألعاب الرياضية بجامعة “مينداناو”، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وإصابة 40 آخرين بجروح تم نقلهم إلى المستشفى، وذلك وفقا لحصيلة أولية.

وأضافت أنهم ما زالوا بصدد تحديد نوع القنبلة أو المتفجرات المستخدمة في الهجوم.

التحقيق في الحادث

وبحسب السلطات المحلية تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، لتحديد المشتبه بهم وراء هذا الحادث.

وفي سبتمبر من العام 2019، أصيب 7 أشخاص بجروح جراء انفجار قنبلة محلية الصنع في سوق عام، في بلدة “إيسولان” بإقليم “سلطان كودارات” جنوبي الفلبين.