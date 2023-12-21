مقتل 12 شخصًا جراء حادث داخل منجم فحم في الصين الإحصاء: ارتفاع إيرادات تشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.8% إيقاف مناقشات دمج سينومي سنترز وسينومي ريتيل مناظر بديعة لجداول المياه العذبة في وادي بيش هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب الفلبين الصويلحي: سلمان الفرج سيغيب عن مواجهة أبها رغم انتهاء أزمته مع جيسوس انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 214.89 ريال خالد بن سلمان يشهد تمرين الدفاع الجوي مع طائرات الرافال بتوجيه ولي العهد.. خالد بن سلمان يلتقي الرئيس الفرنسي حريق يلتهم شقة سكنية في مكة المكرمة
قُتل 12 شخصًا جراء حادث وقع في منجم للفحم في إقليم هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين، حسبما نقل التلفزيون المركزي الصيني اليوم.
وذكر التلفزيون أن 13 شخصًا أصيبوا أيضًا في الحادث الذي وقع أمس بمنجم “كونيوان” للفحم بمدينة جيشي، موضحًا أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق.
ويعاني قطاع تعدين الفحم في الصين من سلسلة من الحوادث الكبيرة هذا العام، على الرغم من جهود الحكومة لتشديد إنفاذ إجراءات السلامة.