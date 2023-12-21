مقتل 12 شخصًا جراء حادث داخل منجم فحم في الصين

قُتل 12 شخصًا جراء حادث وقع في منجم للفحم في إقليم هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين، حسبما نقل التلفزيون المركزي الصيني اليوم.

التحقيق في الحادث

وذكر التلفزيون أن 13 شخصًا أصيبوا أيضًا في الحادث الذي وقع أمس بمنجم “كونيوان” للفحم بمدينة جيشي، موضحًا أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق.

حوادث متكررة

ويعاني قطاع تعدين الفحم في الصين من سلسلة من الحوادث الكبيرة هذا العام، على الرغم من جهود الحكومة لتشديد إنفاذ إجراءات السلامة.