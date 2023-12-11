مكاسب مرتقبة من تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل

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أكد المختص في الموارد البشرية عبدالعزيز المبارك، أن قرار تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل يأتي مراعاة لأصحاب المشاريع الناشئة على وجه الخصوص.
وتابع المبارك في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن المشاريع الصغيرة التي يمتلكها مواطنين تؤثر عليهم هذه التعديلات بشكل كبير سواء باستمرارية المشروع أو خلق قوى اقتصادية جديدة، موضحًا أن التعديل يدل على حرص الوزارة على استمرارية هذه المشاريع وبناء اقتصاد قوي وواعد وخلق فرص عمل أكثر.
وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، ويأتي هذا القرار استمرارًا لسعي الوزارة المستمر في مراجعة تنظيمات سوق العمل، ودعم استقرار ونمو المنشآت، وحفظ حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.
وشملت التعديلات الجديدة، تعديلات بقيمة جميع المخالفات، وذلك حسب تصنيف فئة المنشأة الذي يعتمد على عدد العاملين فيها، فالفئة أ تشمل المنشآت التي بها 50 عاملًا فأعلى، وتشمل الفئة ب عدد عمال من 21 إلى 49، والفئة ج تشمل المنشآت التي بها 20 عاملًا فأقل، ومراعاة قيم هذه المخالفات بما يسهم في تحقيق الامتثال ودعم المنشآت، حيث تستهدف هذه التعديلات تحسين بيئة سوق العمل من خلال ملاءمة الغرامات المالية لأحجام المنشآت في القطاع الخاص.