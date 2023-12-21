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في حالة إقامة بطولة السوبر ليج

مكافأة لريال مدريد وبرشلونة تصل لمليار يورو

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
مكافأة لريال مدريد وبرشلونة تصل لمليار يورو
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر ناديا ريال مدريد وبرشلونة، مكافأة مالية ضخمة، في حالة انطلاق منافسات بطولة السوبر ليج، بعد الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس.

مكافأة لريال مدريد وبرشلونة

وكان ريال مدريد وبرشلونة الوحيدين اللذين تمسكا بفكرة دوري السوبر، التي تم إطلاقها في عام 2021، حيث قام 12 ناديًا مؤسسًا بالتسجيل في البداية، قبل انسحاب الأغلبية بعد احتجاجات المشجعين.

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وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية: “يمكن أن يحصل برشلونة وريال مدريد على مكافأة قد تصل إلى مليار يورو، بسبب ولائهما للمشروع، رغم الضغوط التي تمارسها الهيئات الإدارية والحكومات ضدهما”.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

وأضافت الصحيفة: “الأندية العشرة المؤسسة المتبقية – بما في ذلك أندية الدوري الإنجليزي الممتاز (آرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام) – التي انسحبت، قد تواجه غرامة قدرها 300 مليون يورو”.

ورحب ريال مدريد وبرشلونة بحكم محكمة العدل الأوروبية، الذي أكد أن الاتحادين الدولي “فيفا” والأوروبي “يويفا”، تصرفا بشكل مخالف لقانون المنافسة، بهدف معاقبة أندية دوري السوبر.

برشلونة
لاعبو الفريق – المصدر @FCBarcelona

بطولة السوبر ليج

واعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن الاتحاد الدولي لكرة “فيفا” ونظيره الأوروبي “يويفا”، قاما بسوء استغلال سلطتهما تجاه الأندية المؤسسة لبطولة “السوبر ليج“، مؤكدة أنه ليس لديهما الحق في فرض العقوبات.

وأشارت الشركة الإسبانية المسؤولة عن إدارة منافسات “السوبر ليج”، أن البطولة ستُقام بمشاركة 64 ناديًا مقسمة إلى 3 دوريات هي الأزرق، ودوري النجوم، والذهبي.

بطولة السوبر ليج
البطولة الجديدة

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