مكافأة لريال مدريد وبرشلونة تصل لمليار يورو

ينتظر ناديا ريال مدريد وبرشلونة، مكافأة مالية ضخمة، في حالة انطلاق منافسات بطولة السوبر ليج، بعد الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس.

مكافأة لريال مدريد وبرشلونة

وكان ريال مدريد وبرشلونة الوحيدين اللذين تمسكا بفكرة دوري السوبر، التي تم إطلاقها في عام 2021، حيث قام 12 ناديًا مؤسسًا بالتسجيل في البداية، قبل انسحاب الأغلبية بعد احتجاجات المشجعين.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية: “يمكن أن يحصل برشلونة وريال مدريد على مكافأة قد تصل إلى مليار يورو، بسبب ولائهما للمشروع، رغم الضغوط التي تمارسها الهيئات الإدارية والحكومات ضدهما”.

وأضافت الصحيفة: “الأندية العشرة المؤسسة المتبقية – بما في ذلك أندية الدوري الإنجليزي الممتاز (آرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام) – التي انسحبت، قد تواجه غرامة قدرها 300 مليون يورو”.

ورحب ريال مدريد وبرشلونة بحكم محكمة العدل الأوروبية، الذي أكد أن الاتحادين الدولي “فيفا” والأوروبي “يويفا”، تصرفا بشكل مخالف لقانون المنافسة، بهدف معاقبة أندية دوري السوبر.

بطولة السوبر ليج

واعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن الاتحاد الدولي لكرة “فيفا” ونظيره الأوروبي “يويفا”، قاما بسوء استغلال سلطتهما تجاه الأندية المؤسسة لبطولة “السوبر ليج“، مؤكدة أنه ليس لديهما الحق في فرض العقوبات.

وأشارت الشركة الإسبانية المسؤولة عن إدارة منافسات “السوبر ليج”، أن البطولة ستُقام بمشاركة 64 ناديًا مقسمة إلى 3 دوريات هي الأزرق، ودوري النجوم، والذهبي.