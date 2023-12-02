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مكة المكرمة تسجل أعلى حرارة بـ34 درجة.. والسودة الأدنى

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٩ مساءً
مكة المكرمة تسجل أعلى حرارة بـ34 درجة.. والسودة الأدنى
المواطن - فريق التحرير

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توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ34 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ5 درجات مئوية.

درجات الحرارة في السعودية

وذكر مركز الأرصاد، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة المكرمة 34 درجة مئوية، جدة 33، المدينة المنورة 31، بيشة والوجه 28 درجة مئوية.

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وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن الرياض وبريدة ونجران 26، الأحساء والطائف 25، أبها 22، الباحة 20، السودة 17 درجة مئوية.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على خليج العقبة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج.

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