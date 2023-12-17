6 خطوات لتحديث بيانات حساب المواطن من خلال التطبيق مكة وجدة الأعلى حرارة بـ33 درجة.. والسودة الأدنى بـ3 مئوية المركزي السعودي يصدر قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل لأول مرة.. فرصتان لاختبار رخصتي التعليم العام والتخصصي لقطات لدفن أمير الكويت الراحل نواف الأحمد في مقبرة الصليبيخات مشهد مهيب لموكب تشييع جنازة أمير الكويت الراحل أمير الكويت وجموع المصلين يؤدون صلاة الجنازة على الشيخ نواف الأحمد مانشستر سيتي يُغادر إلى جدة 600 وظيفة في شركة النفط والغاز السعودية أرامكو الحصيني: كتلة باردة أصلها قطبي تؤثر على معظم المناطق
توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن السعودية، موضحاً أن مكة المكرمة وجدة تسجلان أعلى درجة حرارة بـ33 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ3 درجات مئوية.
وأضاف المركز، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة وجدة 33 درجة مئوية، ينبع 32، المدينة المنورة 25، الأحساء والطائف 22 درجة مئوية، كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن الرياض وعرعر وحفر الباطن 20، الباحة 18، السودة 14 درجة مئوية.
وتابع المركز الوطني للأرصاد: “أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: السودة 3، الرياض وحائل وطريف والطائف والباحة 7، أبها ورفحاء 6، المدينة المنورة 12، مكة المكرمة 20، جدة 23 درجة مئوية”.