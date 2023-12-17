مكة وجدة الأعلى حرارة بـ33 درجة.. والسودة الأدنى بـ3 مئوية

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن السعودية، موضحاً أن مكة المكرمة وجدة تسجلان أعلى درجة حرارة بـ33 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ3 درجات مئوية.

درجات الحرارة في المملكة

وأضاف المركز، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة وجدة 33 درجة مئوية، ينبع 32، المدينة المنورة 25، الأحساء والطائف 22 درجة مئوية، كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن الرياض وعرعر وحفر الباطن 20، الباحة 18، السودة 14 درجة مئوية.

وتابع المركز الوطني للأرصاد: “أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: السودة 3، الرياض وحائل وطريف والطائف والباحة 7، أبها ورفحاء 6، المدينة المنورة 12، مكة المكرمة 20، جدة 23 درجة مئوية”.