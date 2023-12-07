ملتقى ميزانية 2024.. 9 وزراء و4 جلسات حوارية

ينطلق بعد قليل، ملتقى الميزانية لعام 2024، بمشاركة 9 وزراء في 4 جلسات حوارية، حيث سيكون محمد الجدعان وزير المالية، وفيصل الإبراهيم في جلسة حوارية تحت عنوان “مالية مستدامة”.

وفي الجلسة الثانية التي ستكون تحت عنوان “الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية” يتحدث فيها أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفهد الجلاجل وزير الصحة، ويوسف البينان وزير التعليم.

ميزانية المملكة 2024

وبالأمس، رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446 هـ (2024م).

فيديو | بعد قليل.. انطلاق أعمال ملتقى ميزانية 2024 بمشاركة عددٍ من الوزراء#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/alZ2VExAet — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 7, 2023

واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446 هـ (2024م)، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي:

1 ـ تُقدّر الإيرادات بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال.

2 ـ تُعْتَمد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال.

3 ـ يقدّر العجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال.

وقد وجه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الوزراء والمسؤولين، كلاًّ فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.