ملعب الجوهرة جاهز لافتتاح كأس العالم للأندية 2023

تتجه أنظار الجمهور إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة، مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ملعب الجوهرة جاهز للمباراة

ويحتضن ملعب الجوهرة المشعة مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي، اليوم الثلاثاء، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على منصة “إكس”، صورًا تُظهر جاهزية ملعب مباراة الاتحاد ضد أوكلاند، وعلق قائلًا: “ملعب الجوهرة بأجمل حُلة قبل افتتاح كأس العالم للأندية“.

ويأمل الاتحاد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، واستكمال مشواره في مونديال الأندية، فيما يسعى أوكلاند سيتي لتحقيق مفاجأة وخطف بطاقة التأهل.

التشكيل المتوقع للاتحاد

ويتوقع أن يبدأ الاتحاد مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ عبد الله المعيوف، زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، عمر هوساوي، نغولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، عبدالرحمن العبود، رومارينيو وكريم بنزيما.