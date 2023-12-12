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قبل مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي

ملعب الجوهرة جاهز لافتتاح كأس العالم للأندية 2023

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٠ مساءً
ملعب الجوهرة جاهز لافتتاح كأس العالم للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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تتجه أنظار الجمهور إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة، مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ملعب الجوهرة جاهز للمباراة

ويحتضن ملعب الجوهرة المشعة مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي، اليوم الثلاثاء، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

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مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي
جاهزية الملعب قبل الافتتاح – المصدر @saudiFF

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على منصة “إكس”، صورًا تُظهر جاهزية ملعب مباراة الاتحاد ضد أوكلاند، وعلق قائلًا: “ملعب الجوهرة بأجمل حُلة قبل افتتاح كأس العالم للأندية“.

ملعب الجوهرة قبل افتتاح كأس العالم للأندية
جاهزية الملعب قبل الافتتاح – المصدر @saudiFF

ويأمل الاتحاد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، واستكمال مشواره في مونديال الأندية، فيما يسعى أوكلاند سيتي لتحقيق مفاجأة وخطف بطاقة التأهل.

الاتحاد في كأس العالم للأندية
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

التشكيل المتوقع للاتحاد

ويتوقع أن يبدأ الاتحاد مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ عبد الله المعيوف، زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، عمر هوساوي، نغولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، عبدالرحمن العبود، رومارينيو وكريم بنزيما.

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