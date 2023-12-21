مناظر بديعة لجداول المياه العذبة في وادي بيش هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب الفلبين الصويلحي: سلمان الفرج سيغيب عن مواجهة أبها رغم انتهاء أزمته مع جيسوس انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 214.89 ريال خالد بن سلمان يشهد تمرين الدفاع الجوي مع طائرات الرافال بتوجيه ولي العهد.. خالد بن سلمان يلتقي الرئيس الفرنسي حريق يلتهم شقة سكنية في مكة المكرمة عطل يصيب منصة إكس ويربك ملايين المستخدمين أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة وضباب على 4 مناطق
وثق مقطع فيديو، لقطات ومشاهد ومناظر بديعة لجداول المياه العذبة التي تجري طوال العام في وادي بيش بمنطقة جازان جنوب السعودية.
وأظهر المقطع، أجواء وادي بيش، وحصر المواطنين والسياح للحضور للاستمتاع بالأجواء والمناظر الطبيعية الخلابة، لاسيما بعد هطول الأمطار.
شاهد مناظر بديعة لجداول المياه العذبة التي تجري طوال العام في وادي #بيش بمنطقة #جازان جنوب #السعودية
عبر:@m_almawasi pic.twitter.com/hfxFcJILCA
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 21, 2023
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.