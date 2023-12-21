مناظر بديعة لجداول المياه العذبة في وادي بيش

وثق مقطع فيديو، لقطات ومشاهد ومناظر بديعة لجداول المياه العذبة التي تجري طوال العام في وادي بيش بمنطقة جازان جنوب السعودية.

مناظر خلابة في وادي بيش

وأظهر المقطع، أجواء وادي بيش، وحصر المواطنين والسياح للحضور للاستمتاع بالأجواء والمناظر الطبيعية الخلابة، لاسيما بعد هطول الأمطار.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.