منافسة خاصة بين رونالدو وميتروفيتش بديربي الرياض القريات تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم مع دخول الشتاء تاريخ مواجهات الهلال والنصر قبل ديربي اليوم اليوم دخول المربعانية الشمس تغرب جهة القبلة تمامًا في الرياض أسعار الذهب اليوم في السعودية مستقرة قرب أعلى مستوى الديوان الملكي: وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود السعودية تستضيف الأدوار النهائية في دوري أبطال آسيا للنخبة أحمد فهمي عن انفصاله عن هنا الزاهد: العيب فيا تصرف مرعب من دجاج تحرك للطعام وتوقف فجأة باتجاه واحد! إغلاق حديقة الأمير ماجد في جدة مؤقتًا
تتجه الأنظار إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والصربي ألكسندر ميتروفيتش في ديربي الرياض اليوم، باعتبارهما الأبرز في صفوف النصر والهلال.
وشارك كريستيانو رونالدو في 13 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، حيث نجح في تسجيل 15 هدفًا منهم هدف برأسية، وقام بـ84 تسديدة بينهم 34 تسديدة على المرمى.
وخاض ميتروفيتش 12 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 11 هدفًا منهم 4 أهداف رأسية، وقام بـ56 تسديدة بينهم 23 تسديدة على المرمى.
وينفرد رونالدو بصدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي، ويُعد ميتروفيتش أقرب الملاحقين له، ويطمح كل منهما لمواصلة التألق وترك بصمته في ديربي الرياض اليوم.
ويحتضن إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، مباراة الهلال والنصر، مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الثاني بـ34 نقطة.