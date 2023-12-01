منافسة خاصة بين رونالدو وميتروفيتش بديربي الرياض

تتجه الأنظار إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والصربي ألكسندر ميتروفيتش في ديربي الرياض اليوم، باعتبارهما الأبرز في صفوف النصر والهلال.

أبرز أرقام رونالدو وميتروفيتش

وشارك كريستيانو رونالدو في 13 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، حيث نجح في تسجيل 15 هدفًا منهم هدف برأسية، وقام بـ84 تسديدة بينهم 34 تسديدة على المرمى.

وخاض ميتروفيتش 12 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 11 هدفًا منهم 4 أهداف رأسية، وقام بـ56 تسديدة بينهم 23 تسديدة على المرمى.

وينفرد رونالدو بصدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي، ويُعد ميتروفيتش أقرب الملاحقين له، ويطمح كل منهما لمواصلة التألق وترك بصمته في ديربي الرياض اليوم.

مباراة الهلال والنصر

ويحتضن إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، مباراة الهلال والنصر، مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الثاني بـ34 نقطة.