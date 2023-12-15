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في مواجهة الاتحاد والأهلي

منافسة خاصة بين غروهي والشناوي

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٥ مساءً
منافسة خاصة بين غروهي والشناوي
المواطن - فريق التحرير

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تشهد قمة الاتحاد ضد الأهلي، منافسة خاصة بين الحارسين البرازيلي مارسيلو غروهي، والمصري محمد الشناوي، حيث يُعدا من الركائز الأساسية خلال المواسم الماضية.

مباراة الاتحاد ضد الأهلي

وتتجه أنظار الجماهير إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة، عند التاسعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، لمتابعة قمة الاتحاد ضد الأهلي المصري في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

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لاعبو الاتحاد والأهلي

أرقام غروهي والشناوي

ويُعد غروهي واحدًا من أبرز الحراس في السعودية خلال السنوات الماضية، حيث انضم إلى صفوف الاتحاد في 2019، وكان سببًا رئيسًا في تتويج العميد بلقبي دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي في موسم 2022\ 2023.

وحافظ غروهي على نظافة شباكه 19 مرة من أصل 30 لقاء خاضه بدوري روشن الموسم الماضي، واستقبل 13 هدفًا، وتراجع مستواه هذا الموسم، بعدما اهتزت شباكه 18 مرة في 16 لقاء، ولكن بخبراته الكبيرة يُمكنه التألق ضد الأهلي.

مارسيلو غروهي
غروهي

على الجانب الآخر، يُعتبر محمد الشناوي واحدًا من أبرز الحراس في تاريخ الأهلي المصري، ولعب دورًا هامًا في تتويج الفريق بالعديد من البطولات منذ العودة إلى صفوفه في عام 2016، أبرزها دوري أبطال إفريقيا 3 مرات.

ولعب الشناوي 15 مباراة مع الأهلي في جميع بطولات الموسم الحالي، واهتزت شباكه 9 مرات، ونجح في الحفاظ على نظافة الشباك 7 مرات، ويأمل في مواصلة تألقه وقيادة فريقه لتجاوز عقبة الاتحاد اليوم.

محمد الشناوي
الشناوي – المصدر @AlAhly

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