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يمنع استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعاية للتبغ

منتجات التبغ غير مرئية في نظام مكافحة التدخين ولا يسهل الوصول لها

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٧ مساءً
منتجات التبغ غير مرئية في نظام مكافحة التدخين ولا يسهل الوصول لها
المواطن - فريق التحرير

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جاءت المادة الثامنة لنظام مكافحة التدخين لتحفظ صحة أبنائنا وحمايتهم بشكل مبكر؛ ولهذا فهي تنص على منع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا.

غير مرئية

كما تنص المادة على أنه يجب أن تكون منتجات التبغ غير مرئية لمرتادي التموينات (السوبر ماركت) والأسواق المركزية (الهايبر ماركت) بنسبة 100% (يجب وضعها داخل أدراج مغلقة)، كما يمنع الإعلان والترويج لمنتجات التبغ في التموينات (السوبر ماركت) والأسواق المركزية (الهايبر ماركت) وفقًا للوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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وللحد من سهولة الوصول لمنتجات التبغ يمنع البيع في البقالات (الميني ماركت) التي تقل مساحتها عن 100 متر مربع، كذلك يمنع استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعاية للتبغ ومشتقاته وفق للمادة الثامنة من نظام مكافحة التدخين.

كذلك يراعى وضع ملصق في مكان البيع يحوي تحذيرًا صحيًّا بمضار التدخين حسب المادة الثامنة من نظام مكافحة التدخين، فيما يمكن الحصول على المساعدة للإقلاع عن التدخين عبر تطبيق صحتي؛ كما يمكن الإبلاغ عن المخالفات عبر منصة بلدي أو الرقم 940.

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