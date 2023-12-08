منتجات التبغ غير مرئية في نظام مكافحة التدخين ولا يسهل الوصول لها

موعد مباريات السبت في دوري أبطال إفريقيا تصريح صادم من فيفي عبده في عزاء ناهد فريد شوقي التشكيل المتوقع لـ الأهلي المصري ضد شباب بلوزداد طارق حامد يعتزل دوليًا غوارديولا: كلوب أصعب منافس وفيرجسون الأفضل بالتاريخ التعاون يسعى لمواصلة تفوقه ضد الفيحاء الفيصل عن الإنفاق على دوري روشن: البريميرليج فعل ذلك إطلاق نسخة تجريبية من Grok لمستخدمي إكس +Premium قرعة كوبا أمريكا 2024 تضع الأرجنتين والبرازيل في مجموعات صعبة خطيب المسجد النبوي : هناك من يستغل الفتن لتفريق صف الأمة
جاءت المادة الثامنة لنظام مكافحة التدخين لتحفظ صحة أبنائنا وحمايتهم بشكل مبكر؛ ولهذا فهي تنص على منع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا.
كما تنص المادة على أنه يجب أن تكون منتجات التبغ غير مرئية لمرتادي التموينات (السوبر ماركت) والأسواق المركزية (الهايبر ماركت) بنسبة 100% (يجب وضعها داخل أدراج مغلقة)، كما يمنع الإعلان والترويج لمنتجات التبغ في التموينات (السوبر ماركت) والأسواق المركزية (الهايبر ماركت) وفقًا للوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وللحد من سهولة الوصول لمنتجات التبغ يمنع البيع في البقالات (الميني ماركت) التي تقل مساحتها عن 100 متر مربع، كذلك يمنع استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعاية للتبغ ومشتقاته وفق للمادة الثامنة من نظام مكافحة التدخين.
كذلك يراعى وضع ملصق في مكان البيع يحوي تحذيرًا صحيًّا بمضار التدخين حسب المادة الثامنة من نظام مكافحة التدخين، فيما يمكن الحصول على المساعدة للإقلاع عن التدخين عبر تطبيق صحتي؛ كما يمكن الإبلاغ عن المخالفات عبر منصة بلدي أو الرقم 940.