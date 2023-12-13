منتخب الدفاع المدني يحصد بطولة وزارة الداخلية الـ 13 لكرة القدم الصحة : المكملات ليست بديلاً عن الغذاء الصحي نصيحة : تناولوا الشاي بدون السكر أو المحليات الصناعية حساب المواطن : الإفصاح عن راتب التابع ضمن دخل الأسرة النموذج الإشرافي داعم للمدارس وعلميات التعليم والتطوير منتدى الاستثمار السعودي الصيني يشهد اتفاقات بقيمة 26.5 مليار دولار بحضور الفالح الفالح: نسعى للحاق بركب التحول إلى الطاقة النظيفة عبر التعاون مع الصين لقطات توثق الأمطار الغزيرة على عرعر ورفحاء فجرًا لوسيد أير 2024 ضمن أفضل 10 سيارات في العالم تعليق الدراسة الحضورية في تعليم وجامعة الحدود الشمالية
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، توّج معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، منتخب الدفاع المدني بالمركز الأول في بطولة وزارة الداخلية الـ (13) لكرة القدم للقطاعات الأمنية، ونظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، وذلك بمشاركة (9) فرق على ملعب معهد تدريب المديرية العامة للجوازات بالرياض.
ورفع رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي العقيد الركن مبارك بن سعد البزيع، شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية على رعايته هذه البطولة، وما تجده الأنشطة الرياضية في القطاعات الأمنية بالوزارة من اهتمام ودعم وتشجيع من سموّه.