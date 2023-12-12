منح المدارس المزيد من الممكنات والصلاحيات لدعم نواتج التعلم

التقى معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان في مقر الوزارة بالرياض اليوم، عدداً من مديري ومديرات المدارس في المملكة؛ للمشاركة في برنامج “لقاء معالي الوزير بمديري المدارس” الذي تنظّمه وزارة التعليم لمدة يومين.

ويهدف البرنامج إلى بحث المزيد من الممكنات والصلاحيات لمديري ومديرات المدارس وتطوير قدراتهم لإحداث الأثر ودعم نواتج التعلم والرفع من مستوى العملية التعليمية وتطويرها عبر منحهم المزيد من الصلاحيات داخل المدرسة؛ لتحقيق استقلالية أوسع في ممارسة الصلاحيات وفق أحدث ما توصلت إليه المدارس الحديثة في العالم.

تطوير المنظومة

ورحّب معاليه في مستهل اللقاء بمديري ومديرات المدارس المشاركين في اللقاء، مؤكداً أهمية تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله- باستمرار تطوير منظومة التعليم العام داخل المؤسسة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومتطلبات التنمية، منوهاً بما يحظى به التعليم بشكل عام في المجالات كافة من دعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للنهوض بالعلم والتعليم وتقديم كل ما من شأنه تحقيق أهدافه وتطوير عملياته.

وقال معاليه “تعد المدرسة نواة العمل التعليمي والركيزة الأساسية التي تبدأ وتنتهي إليها كل عمليات التطوير التعليمي ونقطة الانطلاقة الحقيقية لرحلة الطالب عبر مراحل التعليم العام”، داعياً إلى تحفيز وتمكين منظومة المدرسة لتقوم بدورها المتوقع في تحقيق المستهدفات الرئيسة والعمل بالشراكة مع إدارة التعليم على التحفيز المعنوي والمهني للمعلمين والمعلمات.

تحسين جودة المدارس

ونوه الوزير البنيان بدور الإدارة المدرسية في تحسين مستوى نظام الجودة في المدارس وقدرتها على إدارة وتفعيل التقويم المدرسي وما يستلزم من عمليات دعم وتحسين قبلية وبعدية وربط القطاعات المساندة ذات العلاقة بنتائج التقويم المدرسي لتحسين العمليات والخدمات.

وأضاف أن هذا اللقاء يأتي تأكيداً على اهتمام وزارة التعليم بالإدارة المدرسية، حيث نتطلع معكم للعمل والتركيز على بعض الأولويات والاتجاهات ومنها رفع مستوى المهارات في القراءة والرياضيات كأساس متين لكل العلوم والمعارف والمهارات، مع التركيز على القيم والمهارات والأنشطة الصفية وغير الصفية لتحفيز التعلم النشط والاتجاهات الإيجابية بدلاً من التركيز على المعارف فقط وذلك بهدف تحقيق نواتج تعلم أفضل، مؤكداً تمكين الإدارة المدرسية من خلال مجموعة من الممكنات الحسية والمعنوية التي تساعد مديري المدارس على أداء أدوارهم المناطة بهم في قيادة العمل التعليمي في المدرسة.

وكان برنامج اللقاء الذي عقد أمس، استهل بكلمة افتتاحية لوكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور حسن بن محسن خرمي وسط حضور 32 من مديري ومديرات المدارس الذين يمثلون 16 إدارة عامة للتعليم في المملكة؛ أكد فيها أهمية مثل هذه اللقاءات التي تأتي بتوجيهات من معالي وزير التعليم لتشخيص واقع الأداء ومتطلباته وتقييم الممكنات الحالية الممنوحة لمديري ومديرات المدارس والوصول إلى مزيد من الدعم والتمكين للعملية التعليمية داخل المدرسة، مشيراً إلى أن البرنامج ناقش أبرز التحديات التي تواجه الإدارة المدرسية، والرؤية المستقبلية الطموحة التي يتطلع لها مديري المدارس في مدارسهم إضافة إلى المتطلبات الواجب توافرها لمواجهة التحديات وتحقيق الرؤية المستقبلية.