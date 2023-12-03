منصة سفير تبدأ قبول طلبات الابتعاث عبر مسار التميز

فتحت وزارة التعليم باب التقديم للابتعاث الخارجي عبر مسار التميّز للابتعاث في نسخته الرابعة للسنة الأكاديمية 2024-2025؛ لمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط.

التقديم على الابتعاث

وقالت الوزارة إن التقديم متاح اعتبارًا من اليوم الأحد 19/5/1445 هـ الموافق 3/12/2023م، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني على منصة سفير2 وسيكون متاحًا طوال العام داعيةً الراغبين بالتقدم لمسار التميز إلى الاطلاع على الشروط والضوابط والتخصصات المتاحة، وقائمة الجامعات المعتمدة التي تتيحها البوابة الإلكترونية ضمن المسار.