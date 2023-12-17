منصة سفير تتيح التسجيل على 300 مقعد بالزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا

أعلنت وزارة التعليم اليوم الأحد بدء التسجيل على (300) مقعد متاحة في الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا ” البرنامج السعودي الإنجليزي الدولي للتدريب الطبي (IPGMTS)” والمعتمد من المجلس الطبي العام (GMC) في بريطانيا؛ مشيرةً إلى أن التسجيل خلال الفترة من 17-28 ديسمبر الجاري من العام 2023 عبر الرابط الإلكتروني على منصة سفير2

التسجيل في منصة سفير

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم لمسار التخصصات الصحية؛ الاطلاع على الشروط العامة عبر الموقع بالإضافة إلى الشروط الخاصة وهي شهادة (IELTS) بدرجة إجمالية 7.5 على ألا تقل عن 7.0 في كل مهارة، أو شهادة (OET) بدرجة (B) على الأقل في كل مهارة، على ألا يتجاوز تاريخ الحصول عليها عامين إضافةً إلى وجود خبرة إكلينيكية 3 سنوات على الأقل مع سنة الامتياز.

توفير الكوادر الصحية المؤهلة