سعود بن مشعل: ثقة القيادة مسؤولية عظيمة ووسام فخر ومصدر اعتزاز إعداد نونو سانتو سبب تراجع نتائج الاتحاد منصور البلوي: أحب النصر ولكنني اتحادي وقت إضافي في مباراة الاتحاد والأهلي المصري كهربا: مواجهة الاتحاد صعبة وأعتز بفترتي معه حريق هائل يلتهم مستودعاً في الدمام أرقام قياسية تنتظر كريم بنزيما بكأس العالم للأندية 2023 نور والدوسري من أبرز النجوم العرب بكأس العالم للأندية مدير صندوق تنمية الموارد البشرية: دعم توظيف 330 ألف مواطن خلال 10 أشهر الجوازات: خدمة تواصل عبر أبشر تمكّن المستفيدين من إنجاز معاملات تعذّر تنفيذها
شدد رئيس نادي الاتحاد الأسبق، منصور البلوي على أنه لا يُشجع النصر، نافيًا في الوقت ذاته “تفويت” بعض البطولات للأصفر.
وتولى منصور البلوي، رئاسة نادي الاتحاد، خلال الفترة من 2003 وحتى عام 2007، وحقق خلالها 232 بطولة في مختلف الرياضات، من بينها ثنائية الفريق الأول لكرة القدم “المتتالية”، في دوري أبطال آسيا.
ورد البلوي على سؤاله بأنه نصراوي، قائلًا: “أنا اتحادي اتحادي.. من يوم ما بدأت التشجيع، وأنا مشجع لنادي الاتحاد فقط، أنا أحب النصر ولدي علاقات مع رجاله، ولكنني اتحادي”.
ونفى منصور البلوي أن يكون هناك تداخل المصالح أثناء عمله في الاتحاد أو التفويت للنصر، وقال: “بالعكس.. أثناء فترة رئاستي لنادي الاتحاد، كنا سببًا في تحويل مسابقة الدوري من النصر إلى الهلال”.
وواصل رئيس الذهبي لنادي الاتحاد تصريحاته لإذاعة FM العربية، قائلًا: “وذلك من خلال التنافس الشريف، والتغلب على فريق النصر، في بعض المباريات الحاسمة”.