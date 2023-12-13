منصور البلوي: أحب النصر ولكنني اتحادي

شدد رئيس نادي الاتحاد الأسبق، منصور البلوي على أنه لا يُشجع النصر، نافيًا في الوقت ذاته “تفويت” بعض البطولات للأصفر.

فترة ذهبية لمنصور البلوي

وتولى منصور البلوي، رئاسة نادي الاتحاد، خلال الفترة من 2003 وحتى عام 2007، وحقق خلالها 232 بطولة في مختلف الرياضات، من بينها ثنائية الفريق الأول لكرة القدم “المتتالية”، في دوري أبطال آسيا.

البلوي يؤكد أنه مشجع للاتحاد فقط

ورد البلوي على سؤاله بأنه نصراوي، قائلًا: “أنا اتحادي اتحادي.. من يوم ما بدأت التشجيع، وأنا مشجع لنادي الاتحاد فقط، أنا أحب النصر ولدي علاقات مع رجاله، ولكنني اتحادي”.

ونفى منصور البلوي أن يكون هناك تداخل المصالح أثناء عمله في الاتحاد أو التفويت للنصر، وقال: “بالعكس.. أثناء فترة رئاستي لنادي الاتحاد، كنا سببًا في تحويل مسابقة الدوري من النصر إلى الهلال”.

وواصل رئيس الذهبي لنادي الاتحاد تصريحاته لإذاعة FM العربية، قائلًا: “وذلك من خلال التنافس الشريف، والتغلب على فريق النصر، في بعض المباريات الحاسمة”.